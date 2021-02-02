Facebook і Twitter відкривають свої дані для академічних досліджень

У компаніях заявили, що це робиться для тих, хто зацікавлений у вивченні поведінки користувачів і тенденцій, пов'язаних з онлайн-дискурсом

Facebook і Twitter відкривають 1,3 мільйони політичних і соціальних рекламних кампаній за три місяці 2020 року з усім таргетингом. Робиться це з метою дослідити вплив соцмереж, а саме онлайн-дискурсів, на вибір людей, зміну їх поведінки і тенденцій у загальному. Про це повідомили представники самих компаній.

Однак досліджувати зможуть не всі, для цього доведеться відправити заявку, котра підтверджує, що доступ потрібен для академічного дослідження, і представляти схвалений університет. Незалежним дослідникам або журналістам доступ надаватися не буде. Також для дослідження не будуть доступні дані з призупинених, або заблокованих акаунтів. Тому, наприклад, твіти 45-го президента США Дональда Трампа, заблоковані після виборів, доступні не будуть.

Twitter заявив, що більше не буде вимагати, щоб дослідники платили за преміум-доступ або доступ для корпоративних розробників, і замість цього зробить "повну історію публічного обговорення" — те, що компанія називає своєю кінцевою точкою пошуку з повним архівом.

Ця зміна є частиною постійних зусиль компанії щодо поліпшення Twitter API, набору інструментів, що вона надає тим, хто не працює в компанії, для створення чого-небудь на основі Twitter або використання його масиву даних для досліджень. Минулого літа Twitter запустив свій новий і покращений API, щоб виправити становище зі спільнотами розробників і дослідників, які протягом багатьох років часто опинялися в ситуації, коли не могли знайти потрібну інформацію. Ці спірні відносини почалися ще у 2012 році, коли Twitter вирішив відрізати ключовим розробникам доступ до платформи, щоб зберегти більш суворий контроль над тим, які дані вони дозволяють використовувати потенційним конкурентам.

У компанії визнавали, що їхня платформа не завжди забезпечує дослідникам легкий доступ до потрібних даних.

"Багатьом доводилося покладатися на власну винахідливість, щоб знайти потрібну інформацію. Незважаючи на це, уже більше десяти років академічні дослідники використовують дані Twitter для відкриттів та інновацій, які допомагають зробити світ кращим", — написали представники компанії Адам Торнс і Лінн Трухільйо в опублікованому сьогодні повідомленні в блозі.

Торнс і Трухільйо вказали, що компанія докладає всіх зусиль, щоб переконати дослідників, що вона хоче їм допомогти, особливо зараз, коли дискурс у соціальних мережах став важливим для розуміння, яким чином у мережі поширюється неправдива інформація, як відбувалося втручання у вибори в США та інші важливі аспекти.

Твіттер не тільки відкриває свій публічний архів, а й надає затвердженим кандидатам щомісячний масив інформації в 10 мільйонів твітів, що у 20 разів вище, ніж те, що було доступне в стандартній безкоштовної версії раніше. Це дозволить провести більш точну фільтрацію, щоб допомогти дослідникам точно визначати твіти та інші дані, що відносяться до того, що вони вивчають, і "нові технічні та методологічні керівництва", щоб допомогти дослідникам знайти те, що вони шукають, і краще використовувати це в дослідженнях .

У компанії Facebook пообіцяли, що дослідники вперше отримають доступ до цільової інформації через платформу Facebook Open Research & Transparency (FORT). За словами Сари Кларк Шифф, менеджера з продукту, ця платформа була створена, щоб дозволити академічним дослідникам вивчати вплив продуктів Facebook на вибори. Цей пакет даних включає рекламу, що показувалася протягом тримісячного періоду до дня виборів, з 3 серпня по 3 листопада 2020 року.

"Роблячи критерії орієнтування, такі як місце розташування та інтереси, обрані рекламодавцями, що висвітлюють соціальні проблеми, передвиборчу або політичну рекламу, доступними для аналізу і звітності, ми сподіваємося допомогти людям краще зрозуміти методи, використовувані для охоплення потенційних виборців на Facebook. Ми усвідомлюємо, що розуміння ландшафту політичної реклами в інтернеті є ключем до захисту виборів, і ми знаємо, що не впораємося поодинці. Ми вітаємо можливість співпрацювати з академічною спільнотою для подальшого розуміння впливу цифрової реклами на вибори в США у 2020 році. Щоб отримати доступ до FORT, дослідники повинні подати заявку", — зазначає Шифф.

1 лютого дані лічильника витрат на вибори в США у 2020 році, що наразі доступні в бібліотеці оголошень, будуть перенесені на нашу сторінку "Вибори", де інформація залишиться доступною для завантаження. Так пропонується дослідникам, ученим та іншим людям дізнатися, скільки кандидати в президенти, сенат і палати представників витратили на рекламу у 2020 році.