Самый большой айсберг в мире продолжает разваливаться на части

По словам ученых, от айсберга A-68a откололись 13 частей и процесс разрушения продолжится.

Национальный ледовый центр США (USNIC) сообщил, что самый большой айсберг в мире успел расколоться на дюжину частей, в результате чего гигантский объект стал на несколько шагов ближе к полному разрушению. Об этом сообщает Live Science.

Айсберг, получивший название A-68a, откололся от шельфового ледника Ларсен в северной Антарктиде 12 июля 2017 года и с тех пор неуклонно дрейфует на север. Изначально айсберг имел площадь в 6 тыс. кв. км. Она начал терять большие глыбы льда с апреля 2020 года.

На прошлой же неделе гигантский ледяной плот раскололся посередине, дрейфуя в относительно теплых водах недалеко от острова Южная Джорджия в южной Атлантике. После этого, обе части айсберга начали трещать по швам.

По данным USNIC, в настоящее время от айсберга A-68 откололось в общей сложности 13 кусков, из которых 7 появились за последние несколько дней. Ученые обозначают части, отколовшиеся от родительского айсберга, в алфавитном порядке. Самые новые осколки называются A-68g, A-68h, A-68i, A-68j, A-68k, A-68l и A-68м.

Несмотря на то, что такое обрушение говорит о неизбежной гибели айсберга, это хорошие новости для острова Южная Джорджия. В ноябре 2020 года ученые, наблюдавшие за траекторией айсберга, предположили, что он может врезаться в морское дно недалеко у острова. В таком случае, пострадали бы местные тюлени, пингвины и киты.

В январе айсберг прошел по течению вокруг острова, тем самым снизив угрозу для дикой природы. Теперь же, когда произошла последняя серия разрушений, угроза столкновения еще больше снизилась.

Отмечается, что при таких темпах разрушения, британские ученые могут не успеть запустить миссию по исследованию айсберга с помощью подводных роботов. В настоящее время планируется, что подводные аппараты проведут 4 месяца, собирая данные о температуре, солености и прозрачности морской воды с разных сторон айсберга, или того, что от него останется.