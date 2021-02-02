Найбільший айсберг у світі продовжує розвалюватися на частини

За словами вчених, від айсберга A-68a відкололися 13 частин і процес руйнування продовжиться.

Національний льодовий центр США (USNIC) повідомив, що найбільший айсберг у світі встиг розколотися на дюжину частин, у результаті чого гігантський об'єкт став на кілька кроків ближче до повного руйнування. Про це повідомляє Live Science.

Айсберг, що отримав назву A-68a, відколовся від шельфового льодовика Ларсен у північній Антарктиді 12 липня 2017 року і з тих пір неухильно дрейфує на північ. Спочатку айсберг мав площу в 6 тис. кв. км. Вона почав втрачати великі брили льоду з квітня 2020 року.

На минулому ж тижні гігантський крижаний пліт розколовся посередині, дрейфуючи у відносно теплих водах недалеко від острова Південна Джорджія в південній Атлантиці. Після цього обидві частини айсберга почали тріщати по швах.

За даними USNIC, наразі від айсберга A-68 відкололося в цілому 13 шматків, з яких 7 з'явилися за останні кілька днів. Учені позначають частини, що відкололися від батьківського айсберга, в алфавітному порядку. Найновіші називаються A-68g, A-68h, A-68i, A-68j, A-68k, A-68l і A-68м.

Незважаючи на те, що таке обвалення говорить про неминучу загибель айсберга, це хороші новини для острова Південна Джорджія. У листопаді 2020 року вчені, що спостерігали за траєкторією айсберга, припустили, що він може врізатися в морське дно недалеко біля острова. У такому випадку постраждали б місцеві тюлені, пінгвіни і кити.

У січні айсберг пройшов за течією навколо острова, тим самим знизивши загрозу для дикої природи. Тепер же, коли відбулася остання серія руйнувань, загроза зіткнення ще більше знизилася.

Зазначається, що за таких темпів руйнування, британські вчені можуть не встигнути запустити місію з дослідження айсберга за допомогою підводних роботів. Наразі планується, що підводні апарати проведуть 4 місяці, збираючи дані про температуру, солоність і прозорість морської води з різних сторін айсберга, або того, що від нього залишиться.