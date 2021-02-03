Южная Корея возглавила топ-10 самых инновационных стран мира. Украина на 58-ом месте

Издание Bloomberg опубликовало лонг-лист самых технологичных государств.

Издание Bloomberg составило индекс инноваций 2021 года. По итогам исследования, Южная Корея заняла первое место самых технологичных стран, США не попали даже в топ-10, а Украина опустилась на две позиции ниже, чем в 2020-ом и заняла 58-е место.

Индекс Bloomberg анализирует десятки критериев с использованием 7-ми обязательных показателей, таких как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и развитие высокотехнологичных госкомпаний.

Рейтинг 2021 года отражает мир, в котором борьба с Covid-19 выдвинула на передний план инновации — от карантинных мер, внедренных правительствами, до развития цифровой инфраструктуры, позволяющей экономике справиться с последствиями пандемии, а также разработки вакцин.

Уханьский прорыв

Большая часть данных была собрана экспертами Bloomberg до коронавирусного кризиса. Тем не менее, примечательно, что многие страны с высокими показателями, такие как Южная Корея, Германия и Израиль, стали мировыми лидерами в некоторых областях борьбы с пандемией, будь то опека граждан или скорейшая вакцинация.

Такие американские компании, как Zoom Video Communications Inc. или производитель вакцин Pfizer Inc., стали своего рода "лицами" инноваций прошлого года, демонстрируя, что в США — высока плотность высокотехнологичных компаний.

По словам лауреата Нобелевской премии, профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета и экономист Пола Ромера, пандемия также выявила "прорыв" другого рода, который больше связан с политикой и организацией, чем с технологиями или исследованиями.

"Мы должны признать, что доступные показатели упускают из виду важные аспекты инноваций", — сказал Ромер, "Власти Уханя продемонстрировали, что за пару недель можно проверить 10 млн жителей города на коронавирус. Это было очень важным нововведением в области общественного здравоохранения".

[ + – ] Индекс Bloomberg. Топ-22 самых инновационных стран Фото: bloomberg.com

Стимулы к росту

Возвращение Кореи на первое место в основном связано с увеличением патентной активности, где она занимает первое место среди остальных стран. Ли Кён Мук, профессор управления бизнесом в Сеульском национальном университете, считает, что многие жители Южной Кореи согласны с тем, что исследования и разработки необходимы для обеспечения безопасного будущего. "Южная Корея "зажата" между более развитыми странами, которые все еще превосходят ее в технологиях, и Китаем, который быстро ее догоняет, благодаря дешевой рабочей силе", — объясняет Ли Кён Мук причину того, что стимулирует страну к инновационному росту.

Занявший второе место Сингапур, который выделяет бюджетные средства на помощь работникам и компаниям в переходе к цифровой экономике, также имеет получил высокие баллы, а конкурентоспособные университеты поставили его на первое место в рейтинге высшего образования.

Швейцария, лидер в области финансовых и биологических технологий, занимает первое место в обеих исследовательских категориях индекса.

[ + – ] Индекс Bloomberg. Вторая часть рейтинга Фото: bloomberg.com

Провал США

Самым большим провалом можно назвать потерю позиций такими странами, как США и Китай, ведь на эти две крупнейшие экономики приходится большая часть мировых инноваций. Но в 2021 году их рейтинг снизился.

США, которые впервые возглавили индекс инноваций Bloomberg в 2013 году, опустились до 11-го. В прошлогоднем отчете Национального научного совета отмечено: "там, где когда-то Штаты были безоговорочным лидером в науке и технике, теперь они играют менее значимую роль".

Стоит отметить, что США имеют, как ни странно, низкие показатели высшего образования, хотя их университеты всемирно известны. Это отставание, вероятно, усугубила визовая политика экс-президента Трампа, а потом и пандемия коронавируса. Как известно, на технические специальности часто поступают именно иностранные абитуриенты. Президент Джо Байден дал обещание оживить производство в США, вложив $300 млрд в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и развитие технологий.

Сунг Вон Сон, экономист из Университета Лойола Мэримаунт (Лос-Анджелес, США), говорит, что США по-прежнему находятся в авангарде, но в настоящее время их инновации, как правило, исходят от небольших компаний, и для того, чтобы добраться до потребителя, требуется больше времени. "Многие стартапы рождают много новых идей», — сказал он. "Потребуется время, чтобы идеи воплотились в рыночные продукты".

Техновойна между США и КНР

Китай, который в рейтинге 2021 года опустился на 16-е место, ведет борьбу с США по ключевым аспектам инновационной политики.

"Усиление конкуренции между США и Китаем меняет весь мировой инновационный ландшафт. США опасаются, что из-за соперничества с КНР могут постепенно терять свою интеллектуальную собственность, что, несомненно, подорвет американскую и глобальную систему открытых инноваций. Для Китая страх быть отрезанным от иностранных технологий ускоряет инвестиции в НИОКР", — комментирует главный экономист Bloomberg Том Орлик

Китайская экономика опередила конкурентов благодаря более быстрому восстановлению после резкого падения из-за пандемии. Но снижение этой страны в индексе отражает более долгосрочные проблемы, такие как "эрозия" производства с добавленной стоимостью, в которой региональные конкуренты, такие как Вьетнам и Бангладеш, добились успеха.

[ + – ] Украина оказалась на 50-м месте индекса инноваций Bloomberg Фото: bloomberg.com

Среди других лидеров в индексе этого года — Индия, которая снова вошла в топ-50 впервые с 2016 года, и Уругвай, получивший квалификацию впервые. Алжир и Аргентина оказались в числе стран, просевших более всех остальных. Украина потеряла два пункта и опустилась с 56-го на 58-е место.

Процесс ранжирования начался с более чем 200 стран, получивших оценку от 0 до 100 в семи категориях. Страны, не предоставившие данные по крайней мере по шести категориям, были исключены, в результате чего общий список сократился до 111. Bloomberg опубликовал данные касательно 60-ти крупнейших экономик.