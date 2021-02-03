Південна Корея очолила топ-10 найбільш інноваційних країн світу. Україна на 58-му місці

Видання Bloomberg опублікувало лонг-лист найбільш технологічних держав.

Видання Bloomberg створило індекс інновацій 2021 року. За підсумками дослідження Південна Корея посіла перше місце найбільш технологічних країн, США не потрапили навіть у топ-10, а Україна опустилася на дві позиції нижче, ніж в 2020-му, і посіла 58-е місце.

Індекс Bloomberg аналізує десятки критеріїв із використанням семи обовʼязкових показників, таких як витрати на дослідження та розробки, виробничі потужності та розвиток високотехнологічних держкомпаній.

Рейтинг 2021 року відображає світ, в якому боротьба з Covid-19 висунула на передній план інновації — від карантинних заходів, упроваджених урядами, до розвитку цифрової інфраструктури, що дозволяє економіці впоратися з наслідками пандемії, а також розробки вакцин.

Уханський прорив

Більша частина даних була зібрана експертами Bloomberg до коронавірусної кризи. Проте, показово, що багато країн із високими показниками, такі як Південна Корея, Німеччина та Ізраїль, стали світовими лідерами в деяких галузях боротьби з пандемією, чи то опіка громадян, чи то якнайшвидша вакцинація.

Такі американські компанії, як Zoom Video Communications Inc. або виробник вакцин Pfizer Inc., стали свого роду "обличчями" інновацій минулого року, демонструючи, що в США — висока щільність високотехнологічних компаній.

За словами лауреата Нобелівської премії, професора Школи бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету й економіста Пола Ромера, пандемія також виявила "прорив" іншого роду, який більше повʼязаний з політикою та організацією, ніж із технологіями або дослідженнями.

"Ми повинні визнати, що доступні показники не беруть до уваги важливі аспекти інновацій", — сказав Ромер, — "Влада Ухані продемонструвала, що за декілька тижнів можна перевірити 10 млн жителів міста на коронавірус. Це було дуже важливим нововведенням у сфері охорони здоровʼя".

[ + – ] Індекс Bloomberg. Топ-22 найбільш інноваційних країн Фото: bloomberg.com

Стимули до зростання

Повернення Кореї на перше місце в основному повʼязано зі збільшенням патентної активності, де вона посідає перше місце серед інших країн. Лі Кьон Мук, професор управління бізнесом у Сеульському національному університеті, вважає, що багато жителів Південної Кореї згодні з тим, що дослідження та розробки необхідні для забезпечення безпечного майбутнього. "Південна Корея "затиснута" між більш розвиненими країнами, які все ще перевершують її в технологіях, і Китаєм, який швидко її наздоганяє, завдяки дешевій робочій силі", — пояснює Лі Кьон Мук причину того, що стимулює країну до інноваційного зростання.

Друге місце посів Сінгапур, який виділяє бюджетні кошти на допомогу працівникам і компаніям у переході до цифрової економіки, також отримав високі бали, а конкурентоспроможні університети поставили його на перше місце в рейтингу вищої освіти.

Швейцарія, лідер у галузі фінансових і біологічних технологій, посідає перше місце в обох дослідних категоріях індексу.

[ + – ] Індекс Bloomberg. Друга частина рейтингу Фото: bloomberg.com

Провал США

Найбільшим провалом можна назвати втрату позицій такими країнами, як США і Китай, адже на ці дві найбільші економіки припадає велика частина світових інновацій. Але в 2021 році їхній рейтинг знизився.

США, які вперше очолили індекс інновацій Bloomberg в 2013 році, опустилися до 11-го. У торішньому звіті Національної наукової ради зазначено: "там, де колись Штати були беззаперечним лідером у науці й техніці, тепер вони грають менш значиму роль".

Варто зазначити, що США мають, як не дивно, низькі показники вищої освіти, хоча їх університети всесвітньо відомі. Це відставання, ймовірно, посилила візова політика екс-президента Трампа, а потім і пандемія коронавірусу. Як відомо, на технічні спеціальності часто надходять саме іноземні абітурієнти. Президент Джо Байден дав обіцянку оживити виробництво в США, вклавши $ 300 млрд у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) і розвиток технологій.

Сунг Вон Сон, економіст з Університету Лойола Мерімаунт (Лос-Анджелес, США), говорить, що США як і раніше знаходяться в авангарді, але наразі їх інновації, як правило, виходять від невеликих компаній, і для того, щоб дістатися до споживача, потрібно більше часу. "Багато стартапів народжують багато нових ідей", — сказав він. "Буде потрібен час, щоб ідеї втілилися в ринкові продукти".

Техновійна між США і КНР

Китай, який в рейтингу 2021 року опустився на 16-е місце, веде боротьбу зі США щодо ключових аспектів інноваційної політики.

"Посилення конкуренції між США і Китаєм змінює весь світовий інноваційний ландшафт. США побоюються, що через суперництво з КНР можуть поступово втрачати свою інтелектуальну власність, що, безсумнівно, підірве американську та глобальну систему відкритих інновацій. Для Китаю страх бути відрізаним від іноземних технологій прискорює інвестиції в НДДКР", — коментує головний економіст Bloomberg Том Орлік.

Китайська економіка випередила конкурентів завдяки більш швидкому відновленню після різкого падіння через пандемію. Але зниження цієї країни в індексі відображає більш довгострокові проблеми, такі як "ерозія" виробництва з доданою вартістю, в якій регіональні конкуренти, такі як Вʼєтнам і Бангладеш, домоглися успіху.

[ + – ] Україна опинилася на 50-му місці індексу інновацій Bloomberg Фото: bloomberg.com

Серед інших лідерів в індексі цьогоріч — Індія, яка знову увійшла в топ-50 вперше з 2016 року, та Уругвай, який отримав кваліфікацію вперше. Алжир й Аргентина виявилися серед країн, що просіли більше за всіх інших. Україна втратила два пункти і опустилася з 56-го на 58-е місце.

Процес ранжування почався з більш ніж 200 країн, які отримали оцінку від 0 до 100 в семи категоріях. Країни, які не надали дані принаймні за шістьма категоріями, були виключені, унаслідок чого загальний список скоротився до 111. Bloomberg опублікував дані щодо 60-ти найбільших економік.