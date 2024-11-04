Революція у військовому камуфляжі: розробка HT4 гарантує повну термальну невидимість (фото)

За даними компанії Kastinger, новий матеріал дає змогу регулювати температуру і забезпечує практично повну непомітність. Незалежно від того, чи використовується технологічна тканина HT4 в екстремальних кліматичних умовах.

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Переможцем престижної премії Prix de l'Audace за військові інновації у 2024 році стала технологія HT4, яку часто називають "тепловою невидимкою". Таку нагороду Франція заснувала 1992 року, щоб відзначити перспективні досягнення в галузі оборони. Про це повідомляється на порталі PGM Précision.

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Зазначається, що за свою розробку компанія була відзначена Французьким агентством інновацій у сфері оборони.

Цим матеріалом можна накрити і великогабаритне обладнання, наприклад вертольоти

Інноваційний матеріал дає змогу регулювати температуру і забезпечує майже повну теплову невидимість, незалежно від того, чи використовується матеріал в екстремальних кліматичних умовах або в різних середовищах.

Технологія компанії Kastinger

Технологія компанії Kastinger приховує температуру 1000°C

Військові технології часто змінюють підсумки воєн на користь володарів передових розробок. Поява тепловізійних камер стала серйозним викликом для традиційних камуфляжних систем. Уніформи солдатів зливалися з навколишнім середовищем, але їхні теплові сигнатури залишалися помітними. Відтоді з'явилися такі інновації, як матеріал HT4.

Технологія компанії Kastinger

Матеріал HT4

Розроблена компанією Kastinger технологія була виведена на ринок PGM Précision. Ця технологія забезпечує адаптивний тепловий захист, ефективно приховує навіть інтенсивні джерела тепла.

Її розробляли для захисту персоналу та обладнання, технологія протистоїть широкому спектру теплових загроз — від монокулярних тепловізорів до датчиків, встановлених на безпілотниках і винищувачах.

Матеріал HT4

Цим матеріалом можна накрити й великогабаритне обладнання, наприклад вертольоти. Пончо з HT4 зберігає ту саму температуру, що й навколишнє середовище. На сайті виробника повідомляється, що новий матеріал з'явився завдяки поєднанню різних технологій, що дає змогу не бути виявленим жодною з наявних тепловізійних систем.

матеріал, що "дихає";

легкий;

зручний у перенесенні;

чудове управління температурами,

приховує температуру 1000°C.

Нагадаємо, що концерн "Калашников" тестує "стелс"-мотоцикли для війни в Україні. Повідомляється, що нову російську розробку нібито не помічають тепловізори.

Також повідомлялося, що 11 жовтня був представлений новий тепловізор для ЗСУ, який генерує чітку картинку в надскладних умовах.