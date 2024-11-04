Революция в военном камуфляже: разработка HT4 гарантирует полную термальную невидимость (фото)

По данным компании Kastinger, новый материал позволяет регулировать температуру и обеспечивает практически полную незаметность. Независимо от того, используется ли технологичная ткань HT4 в экстремальных климатических условиях.

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Победителем престижной премии Prix de l’Audace за военные инновации в 2024 году стала технология HT4, часто называемая "тепловой невидимкой". Такая награда была учреждена Францией в 1992 году, чтобы отметить многообещающие достижения в области обороны. Об этом сообщается на портале PGM Précision.

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Отмечается, что за свою разработку компания была отмечена Французским агентством инноваций в сфере обороны.

Этим материалом можно накрыть и крупногабаритное оборудование, например вертолеты

Инновационный материал позволяет регулировать температуру и обеспечивает почти полную тепловую невидимость, независимо от того, используется ли материал в экстремальных климатических условиях или в различных средах.

Технология компании Kastinger

Технология компании Kastinger скрывает температуру 1000°C

Военные технологии часто меняют итоги войн в пользу обладателей передовых разработок. Появление тепловизионных камер стало серьезным вызовом для традиционных камуфляжных систем. Расцветка униформы солдат сливалась с окружающей средой, но их тепловые сигнатуры оставались заметными. С тех пор появились такие инновации, как материал HT4.

Технология компании Kastinger

Материал HT4

Материал HT4

Разработанная компанией Kastinger технология была выведена на рынок PGM Précision. Эта технология обеспечивает адаптивную тепловую защиту, эффективно скрывает даже интенсивные источники тепла.

Ее разрабатывали для защиты персонала и оборудования, технология противостоит широкому спектру тепловых угроз — от монокулярных тепловизоров до датчиков, установленных на беспилотниках и истребителях.

Материал HT4

Этим материалом можно накрыть и крупногабаритное оборудование, например вертолеты. Пончо из HT4 сохраняет ту же температуру, что и окружающая среда. На сайте производителя сообщается, что новый материал появился благодаря сочетанию разных технологий, что позволяет не быть обнаруженным ни одной из существующих тепловизионных систем.

"дашащий" материал;

легкий;

удобный в переноске;

превосходное управление температурами,

скрывает температуру 1000°C.

Напомним, что концерн "Калашников" тестирует "стелс"-мотоциклы для войны в Украине. Сообщается, что новую российскую разработку якобы не замечают тепловизоры.

Также сообщалось, что 11 октября был представлен новый тепловизор для ВСУ, который генерирует четкую картинку в сверхсложных условиях.