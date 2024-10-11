"Четкая картинка в сверхсложных условиях": представлен новый тепловизор для ВСУ

Тепловизоры от Oko Camera позволяют выявлять цели в условиях низкой видимости и при экстремальных температурах, утверждают в Минцифры.

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Украинская компания Oko Camera при поддержке оборонного кластера Brave1 создала телевизоры, рассчитанные на работу в сложных условиях. О разработке рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Oko Camera производит тепловизоры для беспилотников, роботов и прочей военной техники. В этом году компания первое место на Defense Startup Track IT Arena 2024. По словам министра, украинские военнослужащие активно используют продукты от Oko Camera для ночной разведки и целеуказания.

"Их камеры дают четкую картинку даже в сверхсложных условиях низкой видимости, экстремальных температур и темноты", — заявил Михаил Федоров.

Министр подчеркнул, что технология получила хорошие отзывы от военных. В частности, упоминается случай, когда во время ночной разведки в сложных погодных условиях камеры выявляли цели на расстоянии, недоступном для традиционных средств наблюдения.

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Как отмечает глава Минцифры, компания самостоятельно закрывает полный цикл производства, а также учитывает отзывы военных и быстро адаптирует изделия под их запросы. Brave1 помог разработчикам привлечь финансирование для исследований и разработок, а также познакомил с экспертами, которые помогли внедрить их продукты в военные системы.

Напомним, с января по сентябрь 2024 года в Украине кодифицировали и разрешили для использования в Силах обороны более 140 отечественных беспилотных авиационных комплексов.

Также сообщалось, что украинская лаборатория "Дронарня" создала новую наземную станцию ​​управления Dronarnya 5.0, которая позволяет беспилотникам обходить РЭБ противника.