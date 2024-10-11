"Чітка картинка в надскладних умовах": представлено новий тепловізор для ЗСУ

Тепловізори від Oko Camera дають змогу виявляти цілі в умовах низької видимості та за екстремальних температур, стверджують у Мінцифри.

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Українська компанія Oko Camera за підтримки оборонного кластера Brave1 створила телевізори, розраховані на роботу в складних умовах. Про розробку розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Oko Camera виробляє тепловізори для безпілотників, роботів та іншої військової техніки. Цього року компанія посіла перше місце на Defense Startup Track IT Arena 2024. За словами міністра, українські військовослужбовці активно використовують продукти від Oko Camera для нічної розвідки і цілевказівки.

"Їхні камери дають чітку картинку навіть у надскладних умовах низької видимості, екстремальних температур і темряви", — заявив Михайло Федоров.

Міністр підкреслив, що технологія отримала хороші відгуки від військових. Зокрема, згадується випадок, коли під час нічної розвідки в складних погодних умовах камери виявляли цілі на відстані, недоступній для традиційних засобів спостереження.

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Як зазначає глава Мінцифри, компанія самостійно закриває повний цикл виробництва, а також враховує відгуки військових і швидко адаптує вироби під їхні запити. Brave1 допоміг розробникам залучити фінансування для досліджень і розробок, а також познайомив з експертами, які допомогли впровадити їхні продукти у військові системи.

Нагадаємо, із січня по вересень 2024 року в Україні кодифікували та дозволили для використання в Силах оборони понад 140 вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів.

Також повідомлялося, що українська лабораторія "Дронарня" створила нову наземну станцію управління Dronarnya 5.0, яка дає змогу безпілотникам обходити РЕБ супротивника.