Допоможе обійти РЕБ: для ЗСУ створили наземну станцію управління Dronarnya 5.0 (фото)

За словами виробника, Dronarnya 5.0 може передавати сигнал одночасно від трьох доступних радіопередавачів, що дасть змогу обійти російські "глушилки".

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Українська лабораторія "Дронарня" створила нову наземну станцію управління Dronarnya 5.0, яка дає змогу безпілотникам обходити засоби радіоелектронної боротьби супротивника. Систему анонсував засновник "Дронарні" Максим Шеремет на LinkedIn.

Повідомляється, що Dronarnya 5.0 складається з антенного комплексу та корпусу управління, які дають змогу оператору керувати дроном на великі відстані з безпечного місця. Для ефективного обходу засобів РЕБ керівний сигнал може передаватися одночасно від трьох доступних радіопередавачів. Також можна використовувати кожен передавач окремо.

Дронарня 5.0 Фото: Дронарня Дронарня 5.0 Фото: Дронарня

За словами розробників, Dronarnya 5.0 включає 2 відеоприймачі, у стандартній комплектації 5,8 ГГц + 1,2 ГГц і 3 радіопередавачі, які можуть працювати як одночасно, так і індивідуально. Відстань між терміналом оператора і розташуванням антени може досягати 100 метрів, висота щогли — до 14 метрів

Серед заявлених переваг системи:

дистанційне керування вертлюгом, механізм, встановлений на щоглі, може повернути вузол антени від 135° до 180°;

перемикання каналів відеозв'язку в польоті;

відеосигнал на моніторі до останнього метра — інженери заявляють, що виправили поширену проблему синього екрану;

автоматичне сканування і перегляд відеочастот із сигналом.

Дронарня 5.0 Фото: Дронарня

Нагадаємо, за даними The Insider, Росія використовує висококласні американські, німецькі та швейцарські аналізатори спектра і генератори сигналу для розробки систем РЕБ.

Також повідомлялося, що Сили оборони України почали використовувати системи РЕБ для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед".