У Росії заявили про створення нового БПЛА, невразливого для РЕБ: що про нього відомо

Новий безпілотник працює автономно, орієнтуючись за заданими координатами, і несе боєприпаси ВОГ-17, стверджують росіяни.

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У Російській Федерації заявили, що 12-й Центральний науково-дослідний інститут (ЦНДІ) Міноборони РФ запатентував автономний безпілотник-камікадзе вертолітного типу, несприйнятливий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це пише ТАСС із посиланням на відповідний документ.

Повідомляється, що новий російський БПЛА призначений для ударів по живій силі та опорних пунктах боєприпасами ВОГ-17. За словами росіян, безпілотник оснащений мікропроцесором, засобами лазерного сканування місцевості, а також USB-накопичувачем із даними про структуру рельєфу місцевості та цілі. БПЛА працює в автономному режимі, орієнтуючись за топологічною картою.

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У патенті йдеться, що коли безпілотник досягає заданих координат, LIDAR-датчики сканують місцевість на наявність цілі. У разі виявлення цілі мікропроцесор дає команду на швидкісне падіння апарата з вибухівкою на ціль. При цьому БПЛА нібито неможливо придушити засобами РЕБ і супутникової навігації.

Згідно з документом, дрон має циліндричну форму і побудований за співвісною схемою з двома несучими гвинтами з автоматами перекосу. Знизу в циліндричний корпус безпілотника вставляється боєприпас, для якого всередині передбачено автомат утримання.

"Метою цього винаходу є новий пристрій, що дає змогу за допомогою малогабаритного БПЛА, яким не керує оператор, а він рухається автономно за заданими координатами цілі, доставляти малокаліберні боєприпаси до місця (об'єкта) призначення в умовах виконання бойового завдання", — ідеться в патенті.

Нагадаємо, гендиректор Науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексій Чадаєв розповів про російський FPV-дрон "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні.

Зі свого боку українська компанія "Дронарня" раніше розробила ударний дрон "Бандерик-Стрічка", також з'єднаний з оператором тонким оптоволоконним кабелем.