В России заявили о создании нового БПЛА, неуязвимого для РЭБ: что о нем известно
Новый беспилотник работает автономно, ориентируясь по заданным координатам, и несет боеприпасы ВОГ-17, утверждают россияне.
В Российской Федерации заявили, что 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ запатентовал автономный беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Сообщается, что новый российский БПЛА предназначен для ударов по живой силе и опорным пунктам боеприпасами ВОГ-17. По словам россиян, беспилотник оснащен микропроцессором, средствами лазерного сканирования местности, а также USB-накопителем с данными о структуре рельефа местности и цели. БПЛА работает в автономном режиме, ориентируясь по топологической карте.
В патенте говорится, что когда беспилотник достигает заданных координат, LIDAR-датчики сканируют местность на наличие цели. При обнаружении цели микропроцессор дает команду на скоростное падение аппарата со взрывчаткой на цель. При этом БПЛА якобы невозможно подавить средствами РЭБ и спутниковой навигации.
Согласно документу, дрон имеет цилиндрическую форму и построен по соосной схеме с двумя несущими винтами с автоматами перекоса. Снизу в цилиндрический корпус беспилотника вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.
"Целью данного изобретения является новое устройство, позволяющее с помощью малогабаритного БПЛА, не управляемого оператором, а движущимся автономно по заданным координатам цели, доставлять малокалиберные боеприпасы до места (объекта) назначения в условиях выполнения боевой задачи" — сказано в патенте.
Напомним, гендиректор Научно-производительного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев рассказал о российском FPV-дроне "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне.
В свою очередь украинская компания "Дронарня" ранее разработала ударный дрон "Бандерик-Стричка", также соединенный с оператором тонким оптоволоконным кабелем.