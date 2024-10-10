Поможет обойти РЭБ: для ВСУ создали наземную станцию управления Dronarnya 5.0 (фото)

По словам производителя, Dronarnya 5.0 может передавать сигнал одновременно от трех доступных радиопередатчиков, что позволит обойти российские "глушилки".

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Украинская лаборатория "Дронарня" создала новую наземную станцию ​​управления Dronarnya 5.0, которая позволяет беспилотникам обходить средства радиоэлектронной борьбы противника. Систему анонсировал основатель "Дронарни" Максим Шеремет на LinkedIn.

Сообщается, что Dronarnya 5.0 состоит из антенного комплекса и корпуса управления, которые позволяют оператору управлять дроном на большие расстояния из безопасного места. Для эффективного обхода средств РЭБ управляющий сигнал может передаваться одновременно от трех доступных радиопередатчиков. Также можно использовать каждый передатчик отдельно.

Dronarnya 5.0 Фото: Дронарня Dronarnya 5.0 Фото: Дронарня

По словам разработчиков, Dronarnya 5.0 включает 2 видеоприемника, в стандартной комплектации 5,8 ГГц + 1,2 ГГц и 3 радиопередатчика, которые могут работать как одновременно, так и индивидуально. Расстояние между терминалом оператора и расположением антенны может достигать 100 метров, высота мачты – до 14 метров

Среди заявленных преимуществ системы:

дистанционное управление вертлюгом, механизм, установленный на мачте, может повернуть узел антенны от 135° до 180°;

переключение каналов видеосвязи в полете;

видеосигнал на мониторе до последнего метра — инженеры заявляют, что исправили распространенную проблему синего экрана;

автоматическое сканирование и просмотр видеочастот с сигналом.

Dronarnya 5.0 Фото: Дронарня

Напомним, по данным The Insider, Россия использует высококлассные американские, немецкие и швейцарские анализаторы спектра и генераторы сигнала для разработки систем РЭБ.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины начали использовать системы РЭБ для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед".