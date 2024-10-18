Незаметны для тепловизоров: "Калашников" тестирует "стелс"-мотоциклы для войны в Украине

По словам экспертов, низкий уровень шума и отсутствие теплового излучения делают эти мотоциклы ценным активом в разведывательных операциях.

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Представители российского концерна "Калашников" заявили, что направят для тестирования "в приграничные районы" электрические мотоциклы. Такие боевые средства передвижения планируется тестировать условиях повышенной сложности. Об этом говорится в посте концерна в Telegram.

Сообщается, что такие мотоциклы могут использоваться для специальных задач, в том числе и в боевых действиях на территории Украины.

У новой разработки "Калашникова" — прочная конструкция, улучшенная система охлаждения и эргономичный дизайн, за счет чего достигается высокая маневренность мотоциклов на пересеченной местности. Мотоциклы могут использоваться в разведке, поисковых операциях и штурмовых действиях.

Среди их отличительных особенностей — низкий уровень шума, отсутствие теплового излучения, отсюда незаметность для тепловизоров.

Издание Army Recognition считает такую особенность главной у этих "стелс"-мотоциклов, а сами средства передвижения называют ценным активом для патрулирования и быстрого развертывания в зонах боев.

"Значительное преимущество для разведывательных миссий и секретных операций. В дополнение, простая сборка и комплексная система охлаждения позволяют надежно функционировать в экстремальных климатических условиях", — отмечают авторы.

Мотоцикл конценра "Калашников"

Приборная панель мотоциклов простая и адаптирована к военным потребностям, за счет аналоговых датчиков нет технологической перегрузки, что влияет на срок службы. Для боевых условий мотоциклы могут оснастить стойками для оружия, что позволит российским мотоциклистам быстро применять оружие, такое как АК-47.

Напомним, что в конце сентября боец ВСУ рассказал, почему ВС РФ перестали отправлять на штурмы бронетехнику.

Также сообщалось, что появились первые кадры войск КНДР на российской территории.