FPV убьет 1 из 20 мотоциклистов: почему ВС РФ перестали отправлять на штурмы бронетехнику

По словам Сергея Варакина, командира подразделения БПЛА 58-й бригады, войска РФ постоянно меняют тактику и совершенствуются, анализируют и исправляют ошибки.

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Сергей Варакин, командир подразделения беспилотников 58-й бригады, рассказал, почему российские войска уже не так часто, как прежде, задействуют в штурмах тяжелую бронетехнику. Об этом сообщает Newsweek.

"Недавно россияне прекратили наступление с использованием бронетехники, потому что когда прилетает украинский FPV и бьет по броне — все, кто внутри, погибают", — сказал Варакин.

По его словам, сейчас чаще используют багги, квадроциклы и мотоциклы.

"А когда один FPV летит на 20 мотоциклистов, он убьет только одного", — объяснил представитель 58-й бригады.

Он также отметил, что российские войска постоянно меняют тактику и совершенствуются, анализируют и исправляют свои ошибки.

Егор Фирсов, старший сержант из роты БПЛА, отсутствовал на передовой на востоке Украины всего несколько дней. Но, по его словам, этого времени было достаточно, чтобы тактика ведения боя с использованием БПЛА вдоль линии фронта изменилась.

Он объяснил, что когда изучает с помощью разведывательного беспилотника происходящее на передовой, то со стороны можно подумать, что он ищет бронетехнику — танки, артиллерийские орудия и пр.

Но чаще всего среди вражеских целей обнаруживаются багги, мотоциклы и гольф-кары, на которых пытаются продвинуться вперед.

Отряд Фирсова из 12 человек первую часть сентября провел недалеко от охваченных боем восточных городов Покровска и Торецка. Ежемесячно подразделение ликвидирует около 200 российских военных целей.

Развитие российского сегмента БПЛА

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября заявил, что в 2024 году Россия планирует увеличить общее производство беспилотников почти в десять раз. По словам Путина, в 2023 году российским военным будет передано около 140 000 беспилотников.

Вадим Мазевич, бывший командир батальона БПЛА 3-й ОШБр, отметил, что российский ВПК не стоит на месте.

"Их военно-промышленный комплекс развивается с каждым днем. Есть доказательства того, что Россия запускает до 250 беспилотников по "очень узким" участкам фронта, где-то между 4,5 и 5 километрами в длину в течение дня", — объяснил он.

Украина, возможно, выигрывает в качестве беспилотников, но Россия — в их количестве, считает Мазевич.

"Раньше, когда мы только сбрасывали самодельные устройства с Mavic, они уже открывали заводы и уже отправляли нам фабричные беспилотники", — сказал он.

Украинские компании, возможно, выпускают беспилотники, но многие дроны поступают из-за рубежа.

"Мы очень зависимы от китайских поставок", — добавил Мазевич.

Напомним, что в подразделениях дронов ВСУ также используют российскую взрывчатку из неразорвавшихся снарядов.

Также Фокус в своем материале объяснял, что компания "Украинская бронетехника" поставляет на передовую боеприпасов значительно больше, чем планировалось.