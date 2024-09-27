FPV уб'є 1 із 20 мотоциклістів: чому ЗС РФ не відправляють на штурми бронетехніку
За словами Сергія Варакіна, командира підрозділу БПЛА 58-ї бригади, війська РФ постійно змінюють тактику і вдосконалюються, аналізують і виправляють помилки.
Сергій Варакін, командир підрозділу безпілотників 58-ї бригади, розповів, чому російські війська вже не так часто, як раніше, пускають у штурми важку бронетехніку. Про це повідомляє Newsweek.
"Нещодавно росіяни припинили наступ із використанням бронетехніки, тому що коли прилітає український FPV і б'є по броні — всі, хто всередині, гинуть", — сказав Варакін.
За його словами, зараз частіше використовують багі, квадроцикли та мотоцикли.
"А коли один FPV летить на 20 мотоциклістів, він уб'є тільки одного", — пояснив представник 58-ї бригади.
Він також зазначив, що російські війська постійно змінюють тактику і вдосконалюються, аналізують і виправляють свої помилки.
Єгор Фірсов, старший сержант з роти БПЛА, був відсутній на передовій на сході України лише кілька днів. Але, за його словами, цього часу було достатньо, щоб тактика ведення бою з використанням БПЛА вздовж лінії фронту змінилася.
Він пояснив, що коли вивчає за допомогою розвідувального безпілотника те, що відбувається на передовій, то стороння людина може подумати, що він шукає бронетехніку — танки, артилерійські знаряддя тощо. Але найчастіше серед ворожих цілей виявляються багі, мотоцикли та гольф-кари, на яких намагаються просунутися вперед.
Загін Фірсова з 12 осіб першу частину вересня провів недалеко від охоплених боєм східних міст Покровська і Торецька. Щомісяця підрозділ ліквідує близько 200 російських військових цілей.
Розвиток російського сегмента БПЛА
Президент РФ Володимир Путін у середині вересня заявив, що у 2024 році Росія планує збільшити загальне виробництво безпілотників майже в десять разів. За словами Путіна, у 2023 році російським військовим буде передано близько 140 000 безпілотників.
Вадим Мазевич, колишній командир батальйону БПЛА 3-ї ОШБр, зазначив, що російський ВПК не стоїть на місці.
"Їхній військово-промисловий комплекс розвивається з кожним днем. Є докази того, що Росія запускає до 250 безпілотників по "дуже вузьких" ділянках фронту, десь між 4,5 і 5 кілометрами в довжину протягом дня", — пояснив він.
Україна, можливо, виграє в якості безпілотників, але Росія — в їхній кількості, вважає Мазевич.
"Раніше, коли ми тільки скидали саморобні пристрої з Mavic, вони вже відкривали заводи і вже відправляли нам фабричні безпілотники", — сказав він.
Українські компанії, можливо, випускають безпілотники, але багато дронів надходять з-за кордону.
"Ми дуже залежні від китайських постачань", — додав Мазевич.
Нагадаємо, що в підрозділах дронів ЗСУ також використовують російську вибухівку зі снарядів, що не розірвалися.
Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що компанія "Українська бронетехніка" постачає на передову боєприпасів значно більше, ніж планувалося.