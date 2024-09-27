ЗСУ використовують російську вибухівку проти самих же окупантів: збирають снаряди, що не розірвалися

За словами Сергія Варакіна, командира підрозділу безпілотників 58-ї бригади, доводиться підбирати боєприпаси ЗС РФ, що не розірвалися. У його термінології — "канібалізувати".

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Запаси України різних типів вибухівки для ударних дронів є стратегічною необхідністю, але все ж вибухонебезпечних речовин не вистачає. Таку заяву зробив Вадим Мазевич, колишній командир батальйону БПЛА 3-ї ОШБр. Про це повідомляє Newsweek.

З цієї причини деякі українські оператори збирають російські боєприпаси, що не розірвалися, і витягують з них вибухівку, хоча це вкрай небезпечне завдання.

"Нам потрібні системи зв'язку для цих дронів і нам потрібна вибухівка. Цього потрібно багато", — пояснив Мазевич.

За словами Сергія Варакіна, командира підрозділу безпілотників 58-ї бригади, проблема назріла "досить давно". Він пояснив, що українські військові підбирають боєприпаси, що не розірвалися. У його термінології — "канібалізують". І потім використовують проти російських військ.

Фото: 58 бригада | За словами операторів дронів, вибухівка для БПЛА у великому дефіциті

"У нас уже давно не вистачає вибухівки. Це великий дефіцит, і нам її потрібно багато. Нам її потрібно у великих обсягах", — зазначив Варакін.

Офіційні особи України говорять про проблему фінансування. Можливості України непорівнянні з коштами, які спрямовують більш ніж 250 компаніям, що випускають БПЛА, зазначив у коментарі журналістам Олександр Камишін, колишній міністр стратегічних галузей промисловості України.

"Це так засмучує, так соромно: мати можливості, але не мати достатніх ресурсів" для оборонної промисловості, уточнив Камишін, який нині обіймає посаду радника президента.

За словами Варакіна, Україна може виробляти багато чого: "Ми креативніші, ніж росіяни. Нам потрібні можливості, щоб створити місце для цього виробництва і, звичайно, фінансування".

Інвестиції допоможуть розвивати перспективні напрямки, а не тільки виробляти наявні напрацювання, додав Мазевич.

Промисловий потенціал Росії величезний. У грудні 2023 року Семюел Бендетт, експерт із безпілотників із CNA, зазначав, що російські волонтери, державні та афілійовані з ними виробники значно прискорили розробку FPV-дронів і, ймовірно, щомісяця передають їх російським військовим десятками тисяч.

Нагадаємо, що опубліковано фото танків версії Leopard 1A5 з додатковою модернізацією, які Німеччина нещодавно поставила 5-й окремій танковій бригаді.

Також повідомлялося, що, за даними The Associated Press, Китай намагався приховати аварію атомного підводного човна, що затонув у верхів'ї Янцзи, недалеко від горезвісного міста Вухань.