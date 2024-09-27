ВСУ используют российскую взрывчатку против самих же оккупантов: собирают неразорвавшиеся снаряды

По словам Сергея Варакина, командира подразделения беспилотников 58-й бригады, приходится подбирать неразорвавшиеся боеприпасы ВС РФ. В его терминологии — "каннибализировать".

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Запасы Украины различных типов взрывчатки для ударных дронов — стратегическая необходимость, но все же взрывоопасных веществ не хватает. Такое заявление сделал Вадим Мазевич, бывший командир батальона БПЛА 3-й ОШБр. Об этом сообщает Newsweek.

По этой причине некоторые украинские операторы собирают неразорвавшиеся российские боеприпасы и извлекают из них взрывчатку, хотя это крайне опасная задача.

"Нам нужны системы связи для этих дронов и нам нужна взрывчатка. Этого нужно много", — объяснил Мазевич.

По словам Сергея Варакина, командира подразделения беспилотников 58-й бригады, проблема назрела "довольно давно". Он объяснил, что украинские военные подбирают неразорвавшиеся боеприпасы. В его терминологии — "каннибализируют". И затем используют против российских войск.

Фото: 58 бригада | По словам операторов дронов, взрывчатка для БПЛА в большом дефиците

"У нас уже давно не хватает взрывчатки. Это большой дефицит, и нам ее нужно много. Нам ее нужно в больших объемах", — отметил Варакин.

Официальные лица Украины говорят о проблеме финансирования. Возможности Украины несопоставимы со средствами, которые направляют более чем 250 компаниям, выпускающим БПЛА, отметил в комментарии журналистам Александр Камышин, бывший министр стратегических отраслей промышленности Украины.

"Это так расстраивает, так стыдно: иметь возможности, но не иметь достаточных ресурсов" для оборонной промышленности, уточнил Камышин, ныне занимающий должность советника президента.

По словам Варакина, Украина может производить многое: "Мы креативнее, чем россияне. Нам нужны возможности, чтобы создать место для этого производства и, конечно, финансирование".

Инвестиции помогут развивать перспективные направления, а не только производить имеющиеся наработки, добавил Мазевич.

Промышленный потенциал России огромен. В декабре 2023 года Сэмюэл Бендетт, эксперт по беспилотникам из CNA, отмечал, что российские волонтеры, государственные и аффилированные с ними производители значительно ускорили разработку FPV-дронов и, вероятно, ежемесячно передают их российским военным десятками тысяч.

Напомним, что опубликованы фото танков версии Leopard 1A5 с дополнительной модернизацией, которые Германия недавно поставила 5-й отдельной танковой бригаде.

Также сообщалось, что, по данным The Associated Press, Китай пытался скрыть аварию атомной подлодки, которая затонула в верховье Янцзы, недалеко от пресловутого города Ухань.