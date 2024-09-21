Мастера мобильной войны: как война изменила украинских десантников

После полномасштабного вторжения РФ украинские ДШВ, получив тяжелую бронетехнику, стали похожи на механизированные войска. Такое решение дает возможность более эффективно наносить удары на тех участках, где противник этого не ожидает.

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Украинские десантно-штурмовые войска (ДШВ) считались и считаются военной элитой – мобильным формированием, умеющим быстро перемещаться и реагировать на угрозы, а также проводить операции в тылу противника. В условиях войны в Украине операции в тылу врага должны проводиться после прорыва линии фронта, с выходом на оперативный простор сильных мобильных групп, обладающих высокой маневренностью и огневой мощью.

Фокус перевел статью польского военного историки и эксперта по современным вооруженным конфликтам Марцина Гавенды об эволюции украинских десантно-штурмовых войск.

Украинские бойцы ДШВ о Курской операции

Классикой такой операции по прорыву слабого фронта и проникновению в тыл рейдовых групп ДШВ уже стали Харьковская наступательная операция сентября 2022 года и начавшаяся в августе 2024 года Курская наступательная операция, где в первые часы важную роль сыграли штурмовые, разведывательные и специальные подразделения при поддержке рейдовых групп ДШВ.

Изменения, вызванные войной

Первым заметным изменением по сравнению с десантными войсками довоенной эпохи стал переход от доктрины легких аэромобильных и десантно-штурмовых войск к механизированным рейдовым войскам, включающим даже бронетанковую составляющую. Таким образом, ДШВ стали похожи на механизированные войска, но сохранили некоторые десантные возможности (в украинских условиях в основном с помощью вертолетов), проводя стратегические воздушные переброски и рейдовые операции в отрыве от своих основных сил.

Поэтому ДШВ Украины приспособлены для операций, характерных для так называемой оперативно-маневренной группы, то есть оперативной группировки, предназначенной для неожиданного для противника переноса операций по месту, времени и направлению на оперативный простор и создания там второго фронта, что мы и наблюдаем в районе Курска, где два батальона из 80-й и 82-й бригад находились на острие прорыва. Оперативная маневренная группа действует отдельно от основных сил и предназначена для ведения высокоманевренных боевых действий по дезорганизации обороны противника.

Именно такие операции мы наблюдаем в Курской наступательной операции. Кроме того, они уже имели место в Харьковской наступательной операции и потерпели неудачу в Запорожской наступательной операции. В ходе Харьковской и Курской наступательных операций основу рейдов составляли мобильные группы разведчиков, спецназа и выделенные ротные и батальонные тактические группы из состава бригад ДШВ, которые в течение нескольких дней вели наступательные действия на оперативном пространстве противника.

В классическом понимании операции оперативно-маневренной группы затрагивают фланги и тыл противника, при этом пользуясь поддержкой воздушно-десантного или ударного компонента, однако, учитывая насыщенность фронта средствами ПВО и потенциальную угрозу со стороны истребительной авиации, украинские ДШВ не выполняют таких тактико-оперативных и даже чисто тактических задач (впрочем, как и их российский аналог – ВДВ, за некоторыми исключениями на первом этапе войны).

То, что мы не видели таких десантов на протяжении всей войны, объясняется двумя причинами. Во-первых, вертолетные десанты в прифронтовой зоне (не говоря уже о парашютных операциях) очень рискованны, из-за чего такие операции были сведены к неглубокой разведке и диверсионным групповым операциям. Во-вторых, часть этих задач взяли на себя элитные и специальные формирования, расширенные в условиях военного времени (в основном это спецподразделения ССО, ГУР и СБУ).

Кадры подготовки украинских десантников Фото: Defense Express

Второе изменение, бросающееся в глаза, – вооружение ДШВ западной техникой, включая колесные транспортеры, например VAB, Stryker, Dingo, колесные MRAP и гусеничные боевые машины пехоты в "тяжелых" батальонах, например Marder. Таким образом, в философии применения ДШВ мало что изменилось, кроме самого оборудования. Так, в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде образцовая пара БТР-80 и Т-80 заменили на троицу из Stryker, Marder и Challenger. Бригада стала лучше бронированной и вооруженной, но она по-прежнему ориентирована на мобильность, хоть и с выделенным тяжелым компонентом – БМП и танковой поддержкой. Пожалуй, самым преобразившимся подразделением стала 25-я воздушно-десантная бригада, которая единственная сохранила постсоветские десантные машины и в теории была готова к классическому воздушному десантированию. В ходе боевых действий БМД потихоньку выбывали из игры, а сама бригада получала разнообразную бронетехнику. Осенью 2023 г. 25-я бригада получила партию БМП Marder 1A3, которая на сегодняшний день является самой тяжелой БМП, состоящей на вооружении подразделений ДШВ.

Когда речь заходит о переходе бригад ДШВ на западную технику, конечно, многое зависит от передачи вооружений, но определенная тенденция заключается в том, чтобы вооружить аэромобильные бригады колесными машинами и 105-мм артиллерией. Более тяжелая техника, такая как боевые машины пехоты и самоходная артиллерия, тоже поступает в десантно-штурмовые бригады. Так, например, 46-я аэромобильная бригада получила транспортеры VAB, Husky и Wolfhound, 77-я – MaxxPro и Dingo, а самая тяжелая, 82-я бригада ДШВ, получила танки Challenger, БМП Stryker и Marder, а также самоходные гаубицы M109.

Однако это лишь тенденции, поскольку зачастую батальоны ДШВ получают такую технику, которая оказывается "в наличии". Например, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада летом получила партию MRAP Cougar. B других десантно-штурмовых бригадах тоже чаще всего наблюдается своеобразный микс постсоветской и западной техники, который варьируется от батальона к батальону. Самым большим отличием аэромобильных бригад от десантно-штурмовых является наличие у последних собственного танкового батальона (Т-80, Т-72). Что касается 148-й артиллерийской бригады, то здесь имеются гаубицы M777 и Caesar, а также пусковые установки БМ-21 "Град".

Из последних обновлений, начиная с текущего года, стоит отметить поступление ББМ Stryker в батальон 80-й бригады (зима 2024 года) и MRAP Cougar – в 82-ю бригаду (лето 2024 года).

Таким образом, номенклатура техники на вооружении ДШВ очень разнообразна, особенно по типам транспортеров, MRAP и бронемашин: Stryker, VAB, Bushmaster, Iveco, MaxxPro, Cougar, Spartan, Shield, Novator, Dingo и др.

Новинкой для подразделений ДШВ стало использование мотоциклов. Несколько мотоциклов Enduro находятся на вооружении взвода беспилотников 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они используются не для выполнения наступательных задач, как в случае агрессора, а для доставки небольших грузов, выполнения ротаций и т.д. в условиях господства беспилотников в небе.

Третье изменение – появление формирований, выходящих далеко за рамки типичных десантно-штурмовых подразделений, даже исходя из их названий.

Что именно изменилось?

Мы видим три изменения в "десантуре" военного времени по сравнению с довоенным, которые стоит описать подробнее:

Формирование командования корпусного уровня – 7-го десантно-штурмового корпуса. Формирование новых бригад и небольших подразделений обеспечения для увеличения потенциала и обеспечения тыловых нужд, таких как эвакуация и ремонт или логистика. Включение в состав формирований бригад, которые не имели и не имеют никакого отношения к ДШВ.

Ниже мы поочередно рассмотрим эти три вопроса, которые формируют новое лицо украинских ДШВ.

Украинские десантники выполняют боевую задачу Фото: пресс-служба Верховной Рады

Командование корпусом

Опыт харьковской операции и успешное использование ДШВ в рейдах, где маневр и мобильность преобладали над огневой мощью (отсюда и хвалебные отзывы о MRAP Bushmaster, которые в то время использовались в рейдах), привели к тому, что аналогичные задачи были поставлены перед ДШВ в Запорожском наступлении, в наступлении на Токмак и, возможно, в других операциях в качестве оперативной маневренной группы. Сразу после прорыва линии фронта в бой должен был вступить компонент ДШВ в виде оперативной группы "Марун".

Для летнего наступления на Запорожье в первом и втором рядах были выделены ресурсы 9-й КА и 10-й КА, а также группировка ДШВ. В западной литературе ее называют "Maroon Corps", то есть "бордовый" корпус (от бордового берета десантно-штурмовых войск), но на самом деле это была оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Марун", а не строго корпусное командование. Так или иначе, эта группировка была подготовлена для совершения рейда по тылам противника сразу после прорыва линии фронта. В состав ОТГ "Марун" входили, в частности, "тяжелая" 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада 46-я аэромобильная бригада, но этот состав явно не был фиксированным, хотя в нем всегда присутствовали части ДШВ.

Провал всей наступательной операции отразился в том числе в неудачном применении оперативной группы ДШВ, включая 82-ю бригаду. Вместо выхода на оперативный простор, на третьем этапе наступления части ДШВ были брошены на лобовой прорыв сильных оборонительных рубежей 58 А, что закончилось потерями и поражением. Так, в Запорожье "Страйкеры" и "Мардеры" били по линии фронта, не добившись прорыва и даже не имея возможности совершать рейды в тыл противника. Совсем другое дело – Курская наступательная операция. Здесь, благодаря полной внезапности, "спущенные с цепи" "Страйкеры" десантников, разумеется, вместе с другими подразделениями, вышли на оперативный простор растерявшегося противника, используя преимущества своей высокой мобильности.

Бронетранспортер Stryker 80-ой ОДШБр Фото: 80 ОДШБр

Таким образом Stryker стал символом рейдов ДШВ и успешной операции маневренной оперативной группы в Курской области. В первой фазе операции также использовались БМП Marder, но как раз в этом случае есть подозрение, что эти машины не принадлежали (исключительно) 82-й бригаде, а были предоставлены, в частности, 225-м штурмовым батальоном, который, между прочим, сыграл ключевую роль в фазе прорыва и рейда, наряду с двумя батальонными тактическими группами ДШВ (БТГ 2/82 и БТГ 2/80). Вступление в бой на следующем этапе наступления элементов 95-й бригады свидетельствует о стремлении поддерживать маневренные операции, которые становилось все труднее осуществлять на второй неделе наступления. На данный момент идентифицированы не все подразделения ДШВ, участвовавшие в Курской операции; например, неизвестно, к какому подразделению относятся транспортеры VAB, использовавшиеся в наступлении.

О самом командовании 7-го корпуса известно немного, но если это не обычное административное, а оперативное командование, то у ДШВ появляется новое качество планирования, координации и проведения боевых операций, включая, разумеется, маневрирование оперативными группами.

Новые подразделения ДШВ

Быстрый количественный рост украинских вооруженных сил в целом и ДШВ в частности не вызывает удивления. Из старых бригад ДШВ выделился компонент, на основе которого были созданы новые бригады. В ходе войны были сформированы три новые десантно-штурмовые бригады – 46-я, 77-я и 82-я. В состав ДШВ в качестве боевой единицы входил также 78-й штурмовой полк "Герць", но это подразделение специального назначения (штурмовое), изначально имевшие высокие боевые качества. Важным для ДШВ было формирование собственной артиллерийской бригады – 148-й отдельной артиллерийской бригады. 148-я бригада была создана в 2023 году на основе 148-го артиллерийского дивизиона, воевавшего осенью 2023 года в Запорожье, а затем в Донецкой области.

В последнее время расширяется и вспомогательный элемент ДШВ: так, в апреле 2023 года был сформирован 33-й отдельный инженерный батальон, а летом этого года – 170-й полк материально-технического обеспечения на основе батальона. Также в 2023 году был создан 87-й отдельный батальон управления в качестве подразделения поддержки командования 7-го корпуса.

Новый состав

Самым непонятным может быть включение в состав войск подразделений, которые имеют мало общего с ДШВ. Например, если егерскую бригаду еще можно с натяжкой отнести к аэромобильным войскам как легкую пехоту, то трудно найти логику в том, что по состоянию на сентябрь 2022 года 71-я отдельная егерская бригада входит в состав ДШВ, а 63-я и 68-я – нет, оставаясь частью сухопутных войск. Единственным разумным объяснением этому является участие 71-й отдельной егерской бригады в Харьковской наступательной операции вместе с другими подразделениями ДШВ, что привело к включению этого подразделения в состав данного формирования. Когда в сентябре 2023 года президент Зеленский посетил командование ОТГ "Марун", в его составе находились 148-я отдельная артиллерийская бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада и как раз 71-я отдельная егерская бригада.

Боевая работа украинских десантников Фото: Скрин видео

Рассказывая об изменениях в ДШВ в военное время, следует обратить внимание на развитие беспилотных систем, особенно воздушных. Очевидно, что очень существенным изменением в организации "десантных" бригад стало формирование взводов БПЛА в батальонах и бригадных ударных беспилотных рот, так называемых РУБАК (роти ударних безпілотних авіаційних комплексів), а в последнее время даже самостоятельного батальона. Некоторые роты беспилотников известны под собственными именами, например, РУБАК "Гаруда" в 46-й отдельной аэромобильной бригаде или РУБАК "Wild Division" в 82-й ОДШБ.

Серьезным усилением беспилотной разведывательно-ударной составляющей бригады является систематическая передача разведывательно-ударных комплексов "Пульстрон" подразделениям ДШВ через сеть заправочных станций OKKO и фонд "Повернись живим". Каждый комплекс содержит 7 пикапов, полный набор оборудование связи, управления и электропитания (рации, "Старлинки", ноутбуки, генераторы, приборы ночного видения и т.д.) и беспилотники различных типов с полным оснащением: разведывательные (4 Mini Shark, 4 Mavic 3, 4 Matrice 30T) и ударные (бомбардировщики/сбросы: 4 R-34 и 8 Eachan, а также 300 дневных и ночных FPV-беспилотников).

Комплексы "Пульстрон" на данный момент переданы пяти бригадам ДШВ: 25-й, 46-й, 77-й, 79-й и 80-й (77-я и 79-я получили их в середине августа этого года).

Пульстроны 25-ой бригады ДШВ Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Развитие беспилотных систем и формирование самостоятельных батальонов привели и к созданию такого подразделения в составе 7-го корпуса ДШВ: недавно был сформирован 421-й отдельный батальон беспилотных систем (ОББпС).

Растет и насыщенность ВСУ, а значит и ДШВ, беспилотными наземными платформами. Например, в июне этого года был объявлен сбор на наземный беспилотник типа "Сирко-С1" для 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Об авторе

Марцин Гавенда – выпускник Исторического института Ягеллонского университета, военный историк, аналитик и эксперт по современным вооруженным конфликтам. Автор многочисленных публикаций в военно-исторических журналах и коммерческих изданиях. На его счету три исторические научно-популярные книги и три военных романа.