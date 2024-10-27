Унікальні "електричні шпалери" зігріють дім, не забруднюючи природу: як вони працюють

Очікується, що "електричні шпалери" допоможуть розв'язати проблему опалення старих шотландських будинків із поганою теплоізоляцією.

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У Шотландії випробовують "електричні шпалери" як альтернативу газовим котлам для підтримки тепла в будинках без спалювання викопного палива. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, 84% відсотка шотландських будинків спалюють газ для підтримки тепла, що становить майже 36% річних викидів вуглецю в країні. Крім того, будинки в Шотландії є одними з найстаріших будівель у Європі, зведеними в той час, коли технологія ізоляції була не дуже розвинена, тому вони втрачають тепло втричі швидше, ніж більш нове житло.

Оскільки опалення в будинках здійснюється за рахунок спалювання газу, неефективна ізоляція призводить до більшого використання викопного палива, тим самим збільшуючи викиди вуглецю в Шотландії. Нові "електричні шпалери" покликані вирішити цю проблему.

Повідомляється, що "електричні шпалери" являють собою тонку поверхню, що працює від електрики. Вони складаються зі смужок міді та графену і випускають інфрачервоне випромінювання, яке може зігріти будинок, не виділяючи жодних викидів. Електрику вони можуть отримувати від морських вітрових електростанцій.

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"Електричні шпалери" легко кріпляться до стелі та починають нагріватися приблизно через три хвилини після ввімкнення. Крім того, надане тепло не містить продуктів згоряння, які зазвичай погіршують якість повітря будинку.

Ефективність нової технології дослідники відстежують за допомогою спеціальних датчиків і аналітики на основі штучного інтелекту. Також повідомляється, що інновація отримала хороші відгуки від мешканців.

"Такі інноваційні пілотні проєкти, як цей, мають життєво важливе значення під час розгляду того, як найкраще допомогти розв'язати проблеми вартості енергії та викидів", — заявив Руайрі Келлі, міський радник Глазго.

Нагадаємо, у США запущено ініціативу з виробництва водню SoHyCal. Біогазовий двигун, який використовується в цій ініціативі, здатний виробляти електроенергію і тепло одночасно, що дає змогу ефективніше використовувати ресурси.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї відкрився перший у світі "водневий" житловий комплекс Yuldong-With-U на 437 квартир, який отримує 100% тепла та електроенергії від водневих паливних елементів.