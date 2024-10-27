Уникальные "электрические обои" согреют дом, не загрязняя природу: как они работают

Ожидается, что "электрические обои" помогут решить проблему отопления старых шотландских домов с плохой теплоизоляцией.

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В Шотландии испытывают "электрические обои" в качестве альтернативы газовым котлам для поддержания тепла в домах без сжигания ископаемого топлива. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, 84% процента шотландских домов сжигают газ для поддержания тепла, что составляет почти 36% годовых выбросов углерода в стране. Кроме того, дома в Шотландии являются одними из старейших зданий в Европе, построенными в то время, когда технология изоляции была не очень развита, поэтому они теряют тепло в три раза быстрее, чем более новое жилье.

Поскольку отопление в домах осуществляется за счет сжигания газа, неэффективная изоляция приводит к большему использованию ископаемого топлива, тем самым увеличивая выбросы углерода в Шотландии. Новые "электрические обои" призваны решить эту проблему.

Сообщается, что "электрические обои" являют собой тонкую поверхность, работающую от электричества. Они состоят из полосок меди и графена и испускают инфракрасное излучение, которое может согреть дом, не выделяя никаких выбросов. Электричество они могут получать от морских ветровых электростанций.

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"Электрические обои" легко крепятся к потолку и начинают нагреваться примерно через три минуты после включения. Кроме того, предоставляемое тепло не содержит продуктов сгорания, которые обычно ухудшают качество воздуха дома.

Эффективность новой технологии исследователи отслеживают с помощью специальных датчиков и аналитики на основе искусственного интеллекта. Также сообщается, что инновация получила хорошие отзывы от жильцов.

"Такие инновационные пилотные проекты, как этот, имеют жизненно важное значение при рассмотрении того, как лучше всего помочь решить проблемы стоимости энергии и выбросов", — заявил Руайри Келли, городской советник Глазго.

Напомним, в США запущена инициатива по производству водорода SoHyCal. Биогазовый двигатель, используемый в этой инициативе, способен производить электроэнергию и тепло одновременно, что позволяет эффективнее использовать ресурсы.

Также сообщалось, что в Южной Корее открылся первый в мире "водородный" жилой комплекс Yuldong-With-U на 437 квартир, который получает 100% тепла и электроэнергии от водородных топливных элементов.