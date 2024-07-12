Вырабатывает 840 МВт-ч энергии в месяц: представлено первое в мире "водородное" жилье

Новый проект не только питает электроэнергией 437 квартир, но и обеспечивает жильцов отоплением за счет водородных топливных элементов.

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В Южной Корее, в городе Ульсан, открылся первый в мире "водородный" жилой комплекс Yuldong-With-U на 437 квартир, который получает 100% тепла и электроэнергии от водородных топливных элементов. Об этом пишет портал FuelCellWorks.

По данным издания, в июне Yuldong-With-U выработал 840 МВт-ч электроэнергии. Три топливных элемента размером с контейнер, размещенные на крыше комплекса, вырабатывали 1,31 МВт электроэнергии из 51 кг водорода в час. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией четыре среднестатистические домохозяйства в течение месяца.

В ходе процесса также вырабатывается тепло, которое хранится в тепловом аккумуляторе емкостью 40 тонн. Нагретая вода достигает температуры до 70 °C, а затем подается по трубам непосредственно в дома для отопления, обеспечивая эффективное использование всей произведенной энергии.

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Центральной частью инициативы является ТЭС Yuldong, которая расположена всего в 200 метрах от комплекса. Установка использует водород в качестве побочного продукта, получая его по 10-километровому трубопроводу от ближайших предприятий. Этот метод выработки тепла и электроэнергии считается наиболее экономически эффективным по сравнению с другими.

По словам одного из чиновников города Ульсан, в Южной Корее планируют внести поправки в Закон об электроэнергетическом бизнесе, чтобы предоставить жителям прямой доступ к экономически эффективной электроэнергии. Из-за проблем с регулированием электроэнергия, вырабатываемая водородом, сейчас продается Корейской электроэнергетической корпорации.

Напомним, финская компания Wärtsilä заставила огромный морской двигатель Wärtsilä 31 генерировать "зеленую" энергию. Данная крупномасштабная силовая установка полностью работает на водороде.

Также сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс инвестировал деньги в калифорнийский стартап, суть которого заключается в производстве жирной пасты, похожей на сливочное масло, используя лишь углекислый газ и водород.