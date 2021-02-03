NASA заплатит 500 тыс. долларов за идеи по выращиванию продуктов в космосе

Агентство объявило конкурс в поисках новых технологий для космических миссий.

Космическое агентство NASA готово заплатить 500 тыс. долларов за новые идеи о том, как выращивать свежие продукты в космосе. Об этом сообщает UPI.

Крайний срок для конкурса Deep Space Food Challenge назначен на 30 июля. Канадское космическое агентство также запустило аналогичный конкурс с поэтапными наградами. Окончательный победитель будет объявлен в 2024 году, он и получит главный приз конкурса.

Ведущий научный сотрудник NASA по передовым технологиям пищевых продуктов Грейс Дуглас говорит, что агентство нуждается в новых идеях, касающихся продуктов питания.

"У NASA есть знания и наработки в этой области, но мы знаем, что подобные технологии и идею существуют и за пределами агентства. Повышение осведомленности поможет нам привлечь специалистов из разных сфер, которые могут иметь ключ к развитию новых технологий", – говорит Дуглас.

В 2020 году Дуглас вместе с двумя коллегами написала статью, где изложила проблемы, с которыми астронавты сталкиваются в вопросах еды на МКС.

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"Транспортные средства для пополнения запасов прибывают несколько раз в год с небольшими запасами свежих фруктов и овощей, а также другими продуктами. Астронавты говорят, что эти поставки несут большую психологическую пользу", – отмечают авторы статьи.

В документе также описаны методы, которые NASA пыталось внедрить в космосе, включая ограниченное выращивание зелени и редиса. Другие эксперименты включали использование дрожжей для выращивания питательных веществ, которые могли бы дополнять рацион космонавтов. Но ни один из этих методов не дал значительного количества еды.

NASA планирует вернуть астронавтов на Луну в 2024 году. Космическое агентство также имеет долгосрочные цели по высадке людей на Марс, куда кратчайший путь в обе стороны займет около 250 дней, что делает пополнение запасов практически невозможным.

"Новые продовольственные системы должны обеспечивать постоянный запас высококачественной пищи, которую команда сможет приготовить и съесть после долгого рабочего дня", – подытожила Дуглас.