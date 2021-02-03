NASA заплатить 500 тис. доларів за ідеї з вирощування продуктів у космосі

Агентство оголосило конкурс у пошуках нових технологій для космічних місій.

Космічне агентство NASA готове заплатити 500 тис. доларів за нові ідеї про те, як вирощувати свіжі продукти у космосі. Про це повідомляє UPI.

Крайній термін для конкурсу Deep Space Food Challenge призначений на 30 липня. Канадське космічне агентство також запустило аналогічний конкурс з поетапними нагородами. Остаточний переможець буде оголошений у 2024 році, він і отримає головний приз конкурсу.

Провідний науковий співробітник NASA за передовими технологіями харчових продуктів Грейс Дуглас каже, що агентство потребує нових ідей, що стосуються продуктів харчування.

"У NASA є знання і напрацювання в цій галузі, але ми знаємо, що подібні технології та ідеї існують і за межами агентства. Підвищення обізнаності допоможе нам залучити фахівців з різних сфер, які можуть мати ключ до розвитку нових технологій", — говорить Дуглас.

У 2020 році Дуглас разом з двома колегами написала статтю, де виклала проблеми, з якими астронавти стикаються в питаннях їжі на МКС.

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"Транспортні засоби для поповнення запасів прибувають кілька разів на рік з невеликими запасами свіжих фруктів та овочів, а також іншими продуктами. Астронавти кажуть, що такі постачання несуть велику психологічну користь", — зазначають автори статті.

У документі також описані методи, які NASA намагалося впровадити в космосі, включаючи обмежене вирощування зелені і редиски. Інші експерименти включали використання дріжджів для вирощування поживних речовин, які могли б доповнювати раціон космонавтів. Але жоден з цих методів не дав значної кількості їжі.

NASA планує повернути астронавтів на Місяць у 2024 році. Космічне агентство також має довгострокові цілі з висадки людей на Марс, куди найкоротший шлях в обидва боки займе близько 250 днів, що робить поповнення запасів практично неможливим.

"Нові продовольчі системи повинні забезпечувати постійний запас високоякісної їжі, яку команда зможе приготувати і з'їсти після довгого робочого дня", — підсумувала Дуглас.