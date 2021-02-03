Ученые создали простой тест на определение гениальности у собак

Исследователи обнаружили, что некоторые домашние любимцы могут быстро запоминать и различать новые объекты.

Ученые выяснили, что некоторые собаки могут различать новые объекты по названиям, услышав их всего четыре раза. Об этом сообщает Science Alert.

Долгое время считалось, что такая способность присуща только людям. Но исследователи обнаружили ее у некоторых собак, предполагая, что необычное умение присуще лишь "талантливым" или хорошо обучаемым собакам.

Исследование было простым, и его легко повторить дома, чтобы проверить умственные способности своего питомца.

В эксперименте участвовали колли по имени Виски, знавшая по названиям 59 объектов, и йоркширский терьер Вики Нина, которая смогла различить 42 игрушки.

Сперва исследователи проверили знание каждой собаки своих игрушек, попросив их принести каждую из них по очереди. Ни владельцы, ни экспериментаторы не могли видеть игрушки, чтобы не повлиять на выбор собак.

После того, как было установлено, что собаки знают названия всех своих игрушек, исследователи добавили два новых объекта, поместив каждый по очереди в группу известных игрушек. В этом тесте Виски каждый раз выбирал новую игрушку. Вики Нина показала правильный результат в 52,5% испытаний, что исключает обычное совпадение.

В следующей части эксперимента собаке показали игрушку, обозначили ее название и разрешили поиграть с ней. После четырех повторений названий двух разных новых игрушек собак попросили выбрать одну из двух.

В эту часть испытания не включались знакомые игрушки, чтобы собаки не выбрали правильную путем исключения. Обе собаки выбирали новую игрушку чаще, чем можно было представить, предполагая, что они действительно могут быстро запоминать название нового объекта.

Однако память животных значительно ухудшилась через 10 минут и почти полностью через час. Это показывает, что такое обучение нуждается в дополнительном подкреплении, чтобы его сохранить.

Важно отметить, что порода, наиболее часто используемая в исследования подобного рода, это бордер-колли, которых специально разводят для выполнения устных команд. Йоркширские терьеры также получают удовольствие от умственной и физической стимуляции.

Аналогичные тесты были проведены другими исследовательскими группами, обычно с использованием бордер-колли. В 2004 году было обнаружено, что собака по кличке Рико знает названия 200 различных объектов, а в 2011 году Чейзер узнал 1022 уникальных объекта.

Ученые отмечают, что другие породы могут быть менее заинтересованы в играх или в том, чтобы приносить игрушки хозяевам. Например, гончих таких как салюки и борзые, в первую очередь разводят для охоты и бегов, поэтому их обычно труднее дрессировать. Они могут вообще не проявлять интереса к игрушкам, а также быть значительно менее мотивированными в том, чтобы порадовать дрессировщика.

Но если же ваш питомец – бордер-колли или пудель, их способности могут быть ограничены лишь вашим воображением.