Учені створили простий тест на визначення геніальності в собак

Дослідники виявили, що деякі домашні улюбленці можуть швидко запам'ятовувати і розрізняти нові об'єкти.

Учені з'ясували, що деякі собаки можуть розрізняти нові об'єкти за назвами, почувши їх усього чотири рази. Про це повідомляє Science Alert.

Довгий час вважалося, що така здатність властива тільки людям. Але дослідники виявили її в деяких собак, припускаючи, що незвичайне вміння притаманне лише "талановитим" або добре навченим собакам.

Дослідження було простим, і його легко повторити вдома, щоб перевірити розумові здібності свого вихованця.

В експерименті брали участь коллі на ім'я Віскі, котра знала за назвами 59 об'єктів, і йоркширський тер'єр Вікі Ніна, яка змогла розрізнити 42 іграшки.

Спершу дослідники перевірили знання кожної собаки своїх іграшок, попросивши їх принести кожну з них по черзі. Ні власники, ні експериментатори не могли бачити іграшки, щоб не вплинути на вибір собак.

Після того, як було встановлено, що собаки знають назви всіх своїх іграшок, дослідники додали два нові об'єкти, помістивши кожен по черзі в групу відомих іграшок. У цьому тесті Віскі щоразу обирав нову іграшку. Вікі Ніна показала правильний результат у 52,5% випробувань, що виключає звичайний збіг.

У наступній частині експерименту собаці показали іграшку, позначили її назву і дозволили пограти з нею. Після чотирьох повторень назв двох різних нових іграшок собак попросили вибрати одну з двох.

У цю частину випробування не включалися знайомі іграшки, щоб собаки не вибрали правильну шляхом виключення. Обидві собаки вибирали нову іграшку частіше, ніж можна було уявити, припускаючи, що вони дійсно можуть швидко запам'ятовувати назву нового об'єкта.

Однак пам'ять тварин значно погіршилася через 10 хвилин і майже повністю через годину. Це показує, що таке навчання потребує додаткового підкріплення, щоб його зберегти.

Важливо зазначити, що порода, найбільш часто використовувана в дослідження подібного роду, це бордер-коллі, яких спеціально розводять для виконання усних команд. Йоркширські тер'єрі також отримують задоволення від розумової і фізичної стимуляції.

Аналогічні тести були проведені іншими дослідницькими групами, зазвичай з використанням бордер-коллі. У 2004 році було виявлено, що собака по кличці Ріко знає назви 200 різних об'єктів, а у 2011 році Чейзер дізнався тисячу двадцять два унікальних об'єкти.

Учені зазначають, що інші породи можуть бути менш зацікавлені в іграх або в тому, щоб приносити іграшки господарям. Наприклад, гончих таких як салюки і хорти, у першу чергу розводять для полювання і перегонів, тому їх зазвичай важче дресирувати. Вони можуть взагалі не проявляти інтересу до іграшок, а також бути значно менш мотивованими в тому, щоб порадувати дресирувальника.

Але якщо ж ваш вихованець — бордер-коллі або пудель, їхні здатності можуть бути обмежені лише вашою уявою.