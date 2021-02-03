В 2021 году самыми популярными в мире станут 5G-смартфоны

Компания Gartner опубликовала свой прогноз.

Эксперты из компании Gartner спрогнозировали рост глобального рынка смартфонов на этот год. Они считают, что отрасль потихоньку восстановится после потерь, "нанесенных" пандемией коронавируса. Аналитики уверены, что преодолеть кризис поможет развитие сетей связи 5G.

Согласно отчету, в 2020 году рынок мобильных устройств, а особенно смартфонов, сильно пострадал в связи с пандемией: поставки телефонов сократились на 10,5%. К примеру, в 2019 году было реализовано 1,54 млрд смартфонов, а в 2020-м — 1,38 млрд. Аналитики подчеркивают, что падение продаж наблюдалось во всех регионах, включая Европу.

[ + – ] Прогноз компании Gartner Фото: gartner.com

В 2021 году объем мирового рынка смартфонов достигнет около 1,54 млрд единиц, как и в 2019-м. Так считают эксперты Gartner. Если их прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году превысит 11%.

Поспособствует восстановлению отрасли технология 5G, которая развивается весьма стремительными темпами. В 2019-м отгрузки 5G-аппаратов составляли всего 16,7 млн штук, а в 2020-м — 213,3 млн. В этом году поставки 5G-устройств могут увеличиться до 538,5 млн.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2021-м продажи смартфонов всех типов в Восточной Европе составят примерно 49,4 млн штук, в Западной Европе — 142,8 млн, в Северной Америке — 151,8 млн.