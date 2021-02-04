Версия 2.0. Начинается разработка мультивакцины от новых штаммов коронавируса

Британская и немецкая фармкомпании надеются создать универсальную вакцину.

Британская GlaxoSmithKline и немецкая CureVac фармацевтические компании подписали соглашение в 150 млн евро на разработку нового поколения вакцин против COVID-19, нацеленных на новые штаммы коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Обе компании заявили, что планируют старт совместной работы по разработке вакцины в следующем году. Вакцина могла бы охватить "несколько новых штаммов".

Вторая по величине фармкомпания в Великобритании GSK также участвует в производстве до 100 млн доз вакцины CureVac против Covid-19 первого поколения.

CureVac уже работает с немецкой компанией Bayer над ускорением разработки и производства своей вакцины первого поколения CureVac. Эта вакцина не требует сверхнизких температур при хранении, и тестируется на тысячах добровольцев в рамках поздней стадии испытаний. Первые результаты ожидаются в марте или апреле.

Но в рамках нового проекта GSK/CureVac собираются разработать и мРНК вакцины, предназначенные для борьбы сразу с несколькими штаммами вируса.

Копании заявили, что увеличение числа появляющихся штаммов, более устойчивых к имеющимся вакцинам, таких как штамм из Южной Африки, означает, что ученым необходимо "ускорить усилия" по разработке новых вакцин.

"Идет гонка за множеством различных технологий, чтобы защитить как можно большее количество людей по всему миру", – говорит исполнительный директор GSK Эмма Уолмсли.

Основная цель заключается в том, чтобы новое поколение вакцин против коронавируса использовалось для защиты непривитых людей, или же в качестве страховки "в случае, если иммунитет против COVID-19, полученный от первоначальной вакцины, со временем снизится".

"Они пытаются разработать "универсальные вакцины", то есть вакцины, направленные против нескольких штаммов коронавируса. Это было бы большим вкладом, но также и непростая задача. В течение многих лет мир пытался сделать универсальные вакцины против гриппа, но создать такие крайне сложно. Так что это стратегия с высоким риском и еще большим вознаграждением", – говорит аналитик в области здравоохранения Shore Capital Адам Баркер.

Это попытка GSK вернуться в игру после серьезных неудач с вакциной против коронавируса, которую они разрабатывали вместе с французским партнером Sanofi. В прошлом месяце партнеры заявили, что вакцина будет отложена до конца года из-за того, что не удалось обеспечить достаточно сильный иммунный ответ у пожилых людей.

В рамках нового проекта, GSK получит исключительные права на разработку, производство и коммерциализацию новой вакцины во всех странах, кроме Германии, Австрии и Швейцарии. Компания обязуется внести первоначальный авансовый платеж в размере 75 млн евро, а после платеж в размере еще 75 млн евро "при условии достижения определенных этапов".

"С помощью опыта GSK в этой области мы вооружаемся новыми вакцинами для решения будущих проблем со здоровьем", – говорит генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас.