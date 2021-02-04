Версія 2.0. Починається розробка мультивакцини від нових штамів коронавірусу

Британська та німецька фармкомпанії сподіваються створити універсальну вакцину.

Британська GlaxoSmithKline та німецька CureVac фармацевтичні компанії підписали угоду в 150 млн євро на розробку нового покоління вакцин проти COVID-19, націлених на нові штами коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Обидві компанії заявили, що планують старт спільної роботи з розробки вакцини наступного року. Вакцина могла б охопити "кілька нових штамів".

Друга за величиною фармакологічна компанія у Великобританії GSK також бере участь у виробництві до 100 млн доз вакцини CureVac проти Covid-19 першого покоління.

CureVac вже працює з німецькою компанією Bayer над прискоренням розробки та виробництва своєї вакцини першого покоління CureVac. Ця вакцина не вимагає наднизьких температур для зберігання, і тестується на тисячах добровольців у рамках пізньої стадії випробувань. Перші результати очікуються в березні або квітні.

Але в рамках нового проекту GSK/CureVac збираються розробити і мРНК вакцини, призначені для боротьби відразу з декількома штамами вірусу.

Компанії заявили, що збільшення кількості штамів, що з'являються, більш стійких до наявних вакцин, таких як штам із Південної Африки, означає, що вченим необхідно "прискорити зусилля" з розробки нових вакцин.

"Триває гонка за безліччю різних технологій, щоб захистити якомога більшу кількість людей по всьому світу", — говорить виконавча директорка GSK Емма Уолмслі.

Основна мета полягає в тому, щоб нове покоління вакцин проти коронавірусу використовувалося для захисту нещеплених людей, або ж як страховка "в разі, якщо імунітет проти COVID-19, отриманий від первісної вакцини, із часом знизиться".

"Вони намагаються розробити "універсальні вакцини", тобто вакцини, спрямовані проти кількох штамів коронавірусу. Це було б великим внеском, але також і непростим завданням. Протягом багатьох років світ намагався зробити універсальні вакцини проти грипу, але створити такі вкрай складно. Тож це стратегія з високим ризиком і ще більшою винагородою", — говорить аналітик у галузі охорони здоров'я Shore Capital Адам Баркер.

Це спроба GSK повернутися в гру після серйозних невдач із вакциною проти коронавірусу, яку вони розробляли разом із французьким партнером Sanofi. Минулого місяця партнери заявили, що вакцина буде відкладена до кінця року через те, що не вдалося забезпечити досить сильну імунну відповідь у людей похилого віку.

У рамках нового проекту GSK отримає виняткові права на розробку, виробництво та комерціалізацію нової вакцини у всіх країнах, крім Німеччини, Австрії та Швейцарії. Компанія зобов'язується внести початковий авансовий платіж розміром 75 млн євро, а після платіж розміром ще 75 млн євро "за умови досягнення певних етапів".

"За допомогою досвіду GSK у цій галузі ми озброюємось новими вакцинами для вирішення майбутніх проблем зі здоров'ям", — говорить генеральний директор CureVac Франц-Вернер Хаас.