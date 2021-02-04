Мумификация по дешевке. В Египте нашли "грязевую мумию", похороненную в чужом саркофаге

Археологи считают, что необычный материал для захоронения мумии был выбран из-за его доступности.

Археологи обнаружили редкую "грязевую мумию", которая к тому же находилась в чужом саркофаге. Об этом сообщает LiveScience.

По словам археологов, "грязевое обертывание" могло использоваться для стабилизации мумии после того, как она была повреждена. Но также грязь могла использоваться для имитации практики, используемой элитами, которые мумифицировали покойников с помощью импортных материалов на основе смолы в течение почти 350 лет. Исследователи отмечают, что речь идет о периоде от позднего Нового царства до 21-й династии (примерно с 1294 г. до н.э. до 945 г. до н.э.).

"Грязь могла быть выбрана, потому что это более доступный и дешевый материал", – говорит ведущий исследователь из Университета Маккуори в Сиднее Карин Совада.

"Грязевой панцирь" – не единственная странность мумии. Исследователи обнаружили, что мумия, датируемая примерно 1207 г до н.э., была повреждена после смерти и похоронена в чужом саркофаге.

Дело в том, что "грязевая мумия" и ее саркофаг были приобретены в 1800-х годах западным коллекционером, сером Чарльзом Николсоном, который привез артефакт в Австралию. Николсон пожертвовал мумию Сиднейскому университету в 1860 году, и сегодня она находится в университетском музее. Но похоже тот, кто продавал мумию австралийцу, обманул его. Ученые выяснили, что саркофаг намного моложе тела, захороненного в нем.

Фото: Sowada et al, PLOS ONE

"Местные торговцы, вероятно, поместили в саркофаг другое мумифицированное тело, чтобы продать более полный "набор", что является распространенной практикой в местной торговле древностями", – говорят исследователи.

На саркофаге написано имя женщины – Меруа или Меру, чей саркофаг датируется примерно 1000 г до н.э.

Фото: Sowada et al, PLOS ONE

По словам исследователей, несмотря на то, что в саркофаге лежит не Меруа, анатомический анализ говорит, что мумия также была женщиной, умершей в возрасте от 26 до 35 лет.

Еще в 1999 году компьютерная томография показала, то мумия возрастом 3400 лет была необычной. Исследователи извлекли несколько образцов обертки мумии и выяснили, что они содержат смесь песчаного ила. Когда новая группа повторно отсканировала мумию, то обнаружила ранее неизвестные подробности о "грязевом панцире".

Теперь ученые предполагают, что женщину мумифицировали и завернули в ткань. Затем ее останки, в том числе ее левое колено и голень, были повреждены при неизвестных обстоятельствах, возможно, грабителями могил. После этого, мумию повторно завернули в ткань, а также нанесли грязевой панцирь.

Во время реконструкции использовалась смесь из грязи, песка и сломы.

"Грязь, очевидно, наносилась слоями, пока она была влажной и податливой. Тело обернули льняной тканью, на нее был наложен панцирь, а затем дополнительные бинты", – подытожили археологи.