Муміфікація задешево. У Єгипті знайшли "мумію з бруду", поховану в чужому саркофазі

Археологи вважають, що незвичайний матеріал для поховання мумії був обраний завдяки його доступності.

Археологи виявили рідкісну "мумію з бруду", яка до того ж перебувала в чужому саркофазі. Про це повідомляє LiveScience.

За словами археологів, "обгортання брудом" могло використовуватися для стабілізації мумії після того, як вона була пошкоджена. Але також бруд міг використовуватися для імітації практики, використовуваної елітами, які муміфікували мерців за допомогою імпортних матеріалів на основі смоли протягом майже 350 років. Дослідники зазначають, що йдеться про період від пізнього Нового царства до 21-ї династії (приблизно з 1294 р до н. е. до 945 р до н. е.).

"Бруд могли обрати, тому що це більш доступний і дешевий матеріал", — говорить провідний дослідник з Університету Маккуорі в Сіднеї Карін Совада.

"Панцир із бруду" — не єдина дивина мумії. Дослідники виявили, що мумія, що датується приблизно 1207 г до н. е., була пошкоджена після смерті та похована в чужому саркофазі.

Справа в тому, що "мумія з бруду" та її саркофаг були придбані в 1800-х роках західним колекціонером, сером Чарльзом Ніколсоном, який привіз артефакт в Австралію. Ніколсон пожертвував мумію Сіднейському університету в 1860 році, і сьогодні вона знаходиться в університетському музеї. Але, схоже, той, хто продавав мумію австралійцю, обдурив його. Учені з'ясували, що саркофаг набагато молодший, ніж тіло, поховане в ньому.

Фото: грязевая мумия

"Місцеві торговці, ймовірно, помістили в саркофаг інше муміфіковане тіло, щоб продати повніший "набір", що є поширеною практикою в місцевій торгівлі старожитностями", — говорять дослідники.

На саркофазі написане ім'я жінки — Меруа або Меру, чий саркофаг датується приблизно 1 000 роком до н. е.

Фото: грязевая мумия

За словами дослідників, незважаючи на те, що в саркофазі лежить не Меруа, анатомічний аналіз стверджує, що мумія також була жінкою, яка померла віком від 26 до 35 років.

Ще в 1999 році комп'ютерна томографія показала, то мумія віком 3 400 років була незвичайною. Дослідники витягли кілька зразків обгортки мумії та з'ясували, що вони містять суміш піщаного намулу. Коли нова група повторно відсканувала мумію, то виявила раніше невідомі подробиці про "селевий панцир".

Тепер учені припускають, що жінку муміфікували та завернули в тканину. Потім її останки, зокрема її ліве коліно та гомілка, були пошкоджені за невідомих обставин, можливо, грабіжниками могил. Після цього, мумію повторно завернули в тканину, а також нанесли панцир із бруду.

Під час реконструкції використовувалася суміш із бруду, піску та зломів.

"Бруд, очевидно, наносили шарами, поки він був вологим і піддатливим. Тіло обернули лляною тканиною, на неї наклали панцир, а потім додаткові бинти", — підсумували археологи.