Впервые за десятилетия был изучен неуловимый 99-й химический элемент

Исследователям удалось создать и удержать эйнштейний, открытый в 1952 году.

Ученые впервые смогли подробно изучить эйнштейний – один из самых неуловимых и тяжелых элементов периодической таблицы. Об этом сообщает LiveScience.

Такое достижение приближает химиков к открытию так называемого "острова стабильности", где обитают некоторые из самых крупных и короткоживущих элементов.

Министерство энергетики США впервые обнаружило эйнштейний в 1952 году при испытаниях первой водородной бомбы. Этот элемент не встречается в природе и может быть произведен только в микроскопических количествах с использованием специализированных ядерных реакторов. Его также трудно отделить от других элементов, он очень радиоактивен и быстро распадается, что сильно затрудняет исследования.

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнийском университете недавно создали 233-нанограммовый образец чистого эйнштейния и провели первые эксперименты с 1970-х годов.

Эйнштейний находится в нижней части периодической таблицы и его получают путем бомбардировки целевого элемента, в данном случае кюрия, нейтронами и протонами для создания более тяжелых элементов. Команда использовала специализированный ядерные реактор в Национальной лаборатории Ок-Ридж. Лаборатория является одним из немногих мест в мире, где возможно произвести эйнштейний.

Фото: Marilyn Sargent/Berkeley Lab

"Это очень небольшое количество материала. Вы не можете его увидеть, и единственный способ узнать, что все получилось – по его радиоактивному сигналу", – говорит соавтор исследования Кори Картер.

Однако получить эйнштейний – это только половина задачи. Следующая проблема – найти место для его хранения.

Эйнштейний-254 имеет период полураспада в 276 дней. Он распадается на берклий-250, который имеет очень разрушительное гамма-излучение. Исследователи из Лос-Аллмосской национальной лаборатории в Мексике разработали специальный напечатанный на 3D-принтере держатель для образцов, которые содержат эйнштейний и защищает ученых в лаборатории от опасного излучения.

Правда, распад элемента также создал и другие проблемы для исследователей.

"Он (элемент, – ред.) постоянно распадается, поэтому при его изучении теряется 7,2% массы элемента каждый день. Вы должны учитывать это при планировании экспериментов", – добавил Картер.

Новое исследование "закладывает основу для проведения химических исследований в очень малых объемах. Наши методы позволят другим раздвинуть границы, изучая иные элементы таким же образом", подытожили авторы исследования.