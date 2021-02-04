Уперше за десятиліття був вивчений невловимий 99-й хімічний елемент

Дослідникам вдалося створити й утримати ейнштейній, відкритий у 1952 році.

Учені вперше змогли детально вивчити ейнштейній — один з найбільш невловимих і важких елементів періодичної таблиці. Про це повідомляє LiveScience.

Таке досягнення наближає хіміків до відкриття так званого "острова стабільності", де мешкають деякі з найбільших і короткоживучих елементів.

Міністерство енергетики США вперше виявило ейнштейній у 1952 році під час випробування першої водневої бомби. Цей елемент не зустрічається в природі і може бути проведений тільки в мікроскопічних кількостях з використанням спеціалізованих ядерних реакторів. Його також важко відокремити від інших елементів, він дуже радіоактивний і швидко розпадається, що сильно ускладнює дослідження.

Учені з Національної лабораторії Лоуренса Берклі в Каліфорнійському університеті нещодавно створили 233-нанограмових зразків чистого ейнштейнію і провели перші експерименти з 1970-х років.

Ейнштейній розташований у нижній частині періодичної таблиці, і його отримують шляхом бомбардування цільового елемента, у цьому випадку кюрія, нейтронами і протонами для створення більш важких елементів. Команда використовувала спеціалізований ядерний реактор у Національній лабораторії Ок-Ріджа. Лабораторія є одним з небагатьох місць у світі, де можливо зробити ейнштейній.

Фото: лаборатория беркли

"Це дуже невелика кількість матеріалу. Ви не можете його побачити, і єдиний спосіб дізнатися, що все вийшло — за його радіоактивним сигналом", — говорить співавтор дослідження Корі Картер.

Однак отримати ейнштейній — це тільки половина завдання. Наступна проблема — знайти місце для його зберігання.

Ейнштейній-254 має період напіврозпаду 276 днів. Він розпадається на берклій-250, що має дуже руйнівне гамма-випромінювання. Дослідники з Лос-Аламоської національної лабораторії в Мексиці розробили спеціальний, надрукований на 3D-принтері тримач для зразків, які містять ейнштейній, і захищає вчених у лабораторії від небезпечного випромінювання.

Правда, розпад елемента також створив й інші проблеми для дослідників.

"Він (елемент, — ред.) постійно розпадається, тому на його вивченні втрачається 7,2% маси елемента щодня. Ви повинні враховувати це при плануванні експериментів", — додав Картер.

Нове дослідження "закладає основу для проведення хімічних досліджень у дуже малих обсягах. Наші методи дозволять іншим розсунути межі, вивчаючи інші елементи таким же чином", — підсумували автори дослідження.