Онлайн-уроки "с того света": в канадском вузе лекции вел умерший профессор

Студент Университета Конкордия хотел получить ответы на возникшие вопросы, но благодаря Google узнал, что преподаватель умер почти 2 года назад.

Студент Университета Конкордия (Монреаль, Канада) Аарона Ансуини прошел трехмесячный онлайн-курс по истории искусств. После окончания курса у Аарона возник ряд вопросов, ответы на которые он не смог найти в Интернете, поэтому молодой человек решил обратиться за помощью к профессору, читавшему лекции. Но на сайте университета контактной информации о преподавателе не оказалось. Тогда юноше погуглил имя профессора — Франсуа-Марк Ганьон, — и… нашел некролог.

На эту историю обратили внимание журналисты из The Verge, и решили выяснить, как такое могло произойти.

Куда пропал профессор?

Сначала Ансуини подумал, что это могло быть совпадением. "Я подумал: "Это странно, у него такое же имя", — сказал он в комментарии изданию The Verge. Но дальнейший поиск в Google подтвердил, что информация о смерти Франсуа-Марка Ганьона касалась именно того самого профессора из Университета Конкордия. Оказалось, что Ганьон скончался в марте 2019 года — за год до начала курса, на который записался Ансуини.

"Это было странно и страшно", — сказал Аарон. "Когда я записывался на его лекции, меня не предупредили о том, что они будут транслироваться посмертно".

И хотя в учебном плане в качестве официального руководителя курса указывался другой профессор, все равно отмечалось, что лекции будет читать Ганьон. Более того, студенты, и в том числе Аарон, получали на свои е-мейлы письма с заданиями с адреса "do-not-reply", но выглядело все так, будто это были электронные письма от преподавателя Ганьона.

После того, как Ансуини выяснил, что его лектор умер, ему было сложно продолжать учебный процесс, и прежде всего, в эмоциональном плане. "Я даже не хочу больше смотреть эти лекции", — говорит он. "Онлайновое обучение вообще нельзя назвать обучением. Оно больше напоминает мастер-классы на Skillshare".

[ + – ] Студентам не хватает живого общения с преподавателями Фото: unsplash.com

Студенты и преподаватели против онлайн-формата

Хотя онлайн-образование существовало задолго до пандемии коронавируса, все же именно пандемия сделала его не просто популярным, а необходимым. Это привело к тому, что учебные заведения вынуждены были поменять/адаптировать учебные программы и сделать все процессы более прозрачными.

В случае Ансуини, юридически университет имел право продолжать использовать записанные лекции профессоров после их смерти. Это подтверждает юрист, специализирующийся на интеллектуальной собственности Джозеф Д’Анджело: "В договорах, которые преподаватели заключают с университетами, указывается, что все, что они создают во время своей работы, является университетской интеллектуальной собственностью".

Однако на практике не только студенты, но и сам преподавательский состав не всегда доволен онлайновой формой образования. Когда вузы объявили о своих планах перенести обучение в онлайн-режим в начале 2020 года, многие преподаватели выразили опасения, что их университеты будут использовать записанные лекции по своему усмотрению. "Нет ничего удивительного в том, что вузы попытаются использовать их для повторного преподавания курсов без участия профессоров", — написал летом в Твиттере профессор Мар Хикс. "Будьте внимательны."

В середине марта 2020-го, когда сотни университетов США перешли на видеолекции, Американская ассоциация университетских профессоров и Американская федерация учителей публично предупредили школы: "Учебные заведения не должны использовать переход в онлайн для присвоения интеллектуальной собственности, к которой они не имели бы доступа, если бы не Covid-19", — говорилось в их заявлении.

В странах, где запись лекций была обычным явлением до пандемии, этот вопрос оставался спорным в течение многих лет. В 2018 году, когда Союз университетов и колледжей Великобритании организовал общенациональную забастовку в ответ на предложенное сокращение пенсий, некоторые университеты предложили проводить видеоуроки, пока педагоги бастуют. Тут стоит отметить, что в 2016 году более 70% учебных заведений страны использовали видеолекции. Реакция на эти предложения была настолько серьезной, что некоторые школы вынуждены были навсегда изменить свою политику касательно онлайн-преподавательства.

[ + – ] Вузы не хотят снижать цены на обучение. Многие студенты с этим не согласны Фото: unsplash.com

Почему студенты должны платить за лекции, которых полно на YouTube?

Школьники и студенты тоже обеспокоены отсутствием доступа к своим учителям. Covid-19 заставил их задуматься: за что, на самом деле, они платят, обучаясь в колледже? Некоторые колледжи США, к примеру, не меняли расценки на обучение после того, как перенесли свои курсы в онлайн. Руководство этих вузов считает, что, в конце концов, студенты получат такую же степень и такой же диплом, как и до пандемии. Но многие студенты и их семьи были недовольны таким решением, утверждая, что онлайн-лекции не дают таких же преимуществ, как очная форма обучения.

Студенты, которые платят за обучения, рассчитывают на помощь преподавателей, поэтому им важно принимать участие в дискуссионных группах, задавать вопросы в аудитории, общаться лично или в чате, по электронной почте, по телефону. В случае аарона Ансуини, все свелось к тому, что студент оплатил контент, который есть в бесплатном доступе на YouTube. Умерший профессор не может отвечать на электронные письма, проводить обсуждения в классе или предоставлять возможности для общения — и хотя это не является препятствием для всех студентов, это может быть проблемой для некоторых из них.

В заявлении для The Verge пресс-секретарь Университета Конкордия Ваннина Маэстраччи отметила: "Мы сожалеем, что не проинформировали этого студента, также мы обновили биографию доктора Ганьона в информации о курсе, доступ к которой есть у всех студентов". Маэстраччи также сообщила, что Ганьон "разработал этот онлайн-курс несколько лет назад совместно с проектом eConcordia", но она не уточнила, давал ли Ганьон согласие на демонстрацию видеолекций в случае его смерти.

Юрист ДʼАнджело поддерживает тех студентов, которые считают, что оплачивая обучение они платят, прежде всего, за "доступ к профессорам". Поэтому они рассчитывают на то, что весь преподавательский состав пребывает в добром здравии.. "Это не какие-то "дополнительные льготы", введенные вузами по причине Covid-19. Это само собой разумеющиеся вещи! Я не уверен, что вузы выиграют, если студенты решат подать на них в суд", — констатирует он.

Предупреждать нужно…

Потенциальная польза от посмертных видеолекций тоже очевидна. Онлайн-обучение дает возможность сохранить работу известных педагогов, а предварительно записанные лекции необходимы не только студентам, но и молодым преподавателям в качестве примера. Но прозрачность имеет большое значение. Вводный урок одного из курсов, записанного для Технологического университета Эйндховена, предупреждал, что ведущий профессор уже скончался. Таким образом, студенты были предупреждены о том, что за консультациями им следует обращаться к другому преподавателю.

Аарон Ансуини завершает изучение истории искусств. Но он надеется, что его университет будет по-другому справляться с подобными ситуациями в будущем. "Мы не живем в мире, где кто-то умирает, а остальным все равно", — говорит Ансуини. "Я думаю, что руководству вуза не хватало такта. Они должны были проявить уважение к этому учителю, к его работе и его ученикам. А вышло так, будто это все не стоит их внимания", — резюмировал он.