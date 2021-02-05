Дешево и эффективно. Лекарство от подагры помогает при лечении коронавируса

Исследователи говорят, что препарат сокращает время госпитализации и необходимость в кислородной терапии.

Ученые обнаружили, что дешевое лекарство для лечения подагры, может значительно сократить время пребывания в больнице и потребность в кислороде для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты нового исследования колхицина, проведенного в Бразилии, появились после того, как международное испытание показало, что препарат снижает количество госпитализаций и смертность среди пациентов с коронавирусом более чем на 20%.

Колхицин, который используется для лечения ревматических заболеваний, был назван исследователями первым пероральным препаратом для лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Испытания финансировались правительством Квебека и филантропами.

Последнее испытание, финансируемое фондами и бразильскими властями, показало, что препарат может уменьшить воспалительную реакцию организма и помочь предотвратить повреждения клеток, выстилающих стенки кровеносных сосудов.

"Каким бы ни был механизм действия, колхицин полезен для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19", – написали авторы клинического исследования, опубликованном British Medical Journal.

Исследователи добавили, что применение препарата не было связано с серьезными побочными эффектами, такими как повреждение сердца или печени, а также подавлением иммунной системы. Такие последствия появлялись у пациентов после других препаратов, используемых для лечения коронавируса.

Ученые добавили, что сокращение потребности в кислороде и продолжительности пребывания в больнице хорошо не только для пациентов, но и сокращает расходы на здравоохранение.

Правда, бразильские ученые предупреждают, что в испытании участвовало небольшое количество пациентов. Они также не смогли подтвердить, что колхицин помогает избежать необходимости в интенсивной терапии или снизить риск смерти.

Исследование проводилось в период с апреля по август прошлого года, когда 75 пациентов, поступивших в больницу в умеренном или тяжелом состоянии, были распределены для приема колхицина в разных дозах.

Было обнаружено, что средняя продолжительность времени, в течение которого пациентам был нужен кислород, составляла 4 дня для тех, кто принимал колхицин. Пациенты, которые не принимали препарат, нуждались в кислородной терапии 6,5 дней.

Средняя продолжительность пребывания в больнице составила 7 дней в группе колхицина по сравнению с 9 в другой группе.