Дешево й ефективно. Ліки від подагри допомагають при лікуванні коронавірусу

Дослідники говорять, що препарат скорочує час госпіталізації і необхідність кисневої терапії.

Учені виявили, що дешеві ліки для лікування подагри, можуть значно скоротити час перебування в лікарні і потребу в кисні для пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє The Guardian.

Результати нового дослідження колхіцину, проведеного в Бразилії, з'явилися після того, як міжнародне випробування показало, що препарат знижує кількість госпіталізацій і смертність серед пацієнтів з коронавірусом на понад 20%.

Колхіцин, який використовується для лікування ревматичних захворювань, був названий дослідниками першим пероральним препаратом для лікування коронавірусу в амбулаторних умовах. Випробування фінансувалися урядом Квебеку і філантропами.

Останнє випробування, яке фінансується фондами та бразильською владою, показало, що препарат може зменшити запальну реакцію організму і допомогти запобігти пошкодженню клітин, що вистилають стінки кровоносних судин.

"Яким би не був механізм дії, колхіцин корисний для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19", — написали автори клінічного дослідження, опублікованого British Medical Journal.

Дослідники додали, що застосування препарату не було пов'язане із серйозними побічними ефектами, такими як пошкодження серця або печінки, а також придушенням імунної системи. Такі наслідки з'являлися в пацієнтів після інших препаратів, які використовуються для лікування коронавірусу.

Учені додали, що скорочення потреби в кисні і тривалості перебування в лікарні добре не тільки для пацієнтів, але і скорочує витрати на охорону здоров'я.

Правда, бразильські вчені попереджають, що у випробуванні брала участь невелика кількість пацієнтів. Вони також не змогли підтвердити, що колхіцин допомагає уникнути необхідності в інтенсивній терапії або знизити ризик смерті.

Дослідження проводилося в період з квітня по серпень минулого року, коли 75 пацієнтів, що поступили в лікарню в помірному або важкому стані, були розподілені для приймання колхіцину в різних дозах.

Було виявлено, що середня тривалість часу, протягом якого пацієнтам був потрібен кисень, становила 4 дні для тих, хто приймав колхіцин. Пацієнти, які не приймали препарат, потребували кисневої терапії 6,5 днів.

Середня тривалість перебування в лікарні становила 7 днів у групі колхіцину порівняно з 9 в іншій групі.