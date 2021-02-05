На горячем Юпитере обнаружили погодную систему с облаками и дождем

На экзопланете воду заменяет гидрид хрома, который может принимать жидкую и газообразную формы.

Наличие погодной системы на планете является одним из основных факторов для появления жизни. Недавно ученые нашли признаки такой системы на одной из экзопланет. Об этом сообщает Phys.org.

Экзопланеты находятся слишком далеко, чтобы наблюдать за ними напрямую, но астрономы могут искать в их атмосфере вещества, которые делают возможной погодную систему. Исследователи из Нидерландского института космических исследований SRON и Гронингенского университета обнаружили на экзопланете WASP-31b гидрид хрома, который при соответствующей температуре и давлении находится на границе между жидкостью и газом.

Астрономы получают необходимую информацию из наблюдений за атмосферой планет, которая оставляет своеобразные отпечатки в световых лучах звезды-хозяина. По этим отпечаткам, так называемым спектрам пропускания, астрономы определяют, какие вещества находятся в атмосферах экзопланет.

Однако в настоящее время этот тип исследований ограничен планетами-гигантами, расположенными близко к своим звездам. Такие экзопланеты называются горячими Юпитерами. Они слишком горячие для наличия жизни, но они могут показать, как работают возможные погодные системы.

Автор исследования Маррик Браам и его команда нашли в данных Hubble доказательства гидрида хрома (CrH) в атмосфере экзопланеты WASP-31b. Это горячий Юпитер с температурой около 1200 °C в сумеречной зоне. При такой температуре гидрид хрома переходит из жидкости в газ. Подобные процессы похожи на земные облака и дожди.

Это первый случай, когда на горячем Юпитере был обнаружен гидрид хрома при необходимой температуре и давлении.

"Горячие Юпитеры, включая WASP-31b, всегда повернуты одной и той же стороной к своей звезде. Поэтому мы ожидаем, что дневная сторона будет содержать гидрид хлора в газообразной форме, а ночная сторона – в жидкой. Согласно теоретическим моделям, большая разница температур создает сильные ветры", – говорит соавтор и руководитель программы SRON Exoplanets Майкл Мин.