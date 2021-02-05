На гарячому Юпітері виявили погодну систему з хмарами та дощем

На екзопланеті воду замінює гідрид хрому, який може набувати рідкої та газоподібної форми.

Наявність погодної системи на планеті є одним з основних факторів для появи життя. Нещодавно вчені знайшли ознаки такої системи на одній з екзопланет. Про це повідомляє Phys.org.

Екзопланети знаходяться занадто далеко, щоб спостерігати за ними безпосередньо, але астрономи можуть шукати в їх атмосфері речовини, які уможливлюють погодну систему. Дослідники з Нідерландського інституту космічних досліджень SRON і Гронінгенского університету виявили на екзопланеті WASP-31b гідрид хрому, який за відповідної температури і тиску знаходиться на кордоні між рідиною та газом.

Астрономи отримують необхідну інформацію зі спостережень за атмосферою планет, яка залишає своєрідні відбитки в світлових променях зірки-господаря. За цими відбитками, так званим спектрами пропускання, астрономи визначають, які речовини знаходяться в атмосферах екзопланет.

Однак наразі цей тип досліджень обмежений планетами-гігантами, розташованими близько до своїх зірок. Такі екзопланети називаються гарячими Юпітерами. Вони занадто гарячі для наявності життя, але вони можуть показати, як працюють можливі погодні системи.

Автор дослідження Маррік Браам і його команда знайшли в даних Hubble докази гідриду хрому (CrH) в атмосфері екзопланети WASP-31b. Це гарячий Юпітер із температурою близько 1200°C у сутінкової зоні. За такої температури гідрид хрому переходить з рідини в газ. Подібні процеси схожі на земні хмари та дощі.

Це перший випадок, коли на гарячому Юпітері був виявлений гідрид хрому за необхідної температури і тиску.

"Гарячі Юпітери, враховуючи WASP-31b, завжди повернені однією і тією ж стороною до своєї зірки. Тому ми очікуємо, що денна сторона міститиме гідрид хлору в газоподібній формі, а нічна сторона — у рідкій. Згідно з теоретичними моделями, велика різниця температур створює сильні вітри", — говорить співавтор та керівник програми SRON Exoplanets Майкл мін.