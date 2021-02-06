Мартышки умеют подслушивать и выбирать с кем общаться точно так же, как и люди, - ученые

С помощью инфракрасной камеры эксперты контролировали температуру их носа и наблюдали за изменением реакции на разные влияющие факторы.

Как показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances, игрунки — семейство приматов, относящееся к широконосым обезьянам Нового Света, точно так же, как и люди подслушивают разговоры соседей и предпочитают контактировать с теми, кого они считают приятными особами, пишет Science Alert.

Несмотря на то, что поведенческие исследования накопили немалое количество данных о социальной жизни приматов, они, как правило, не имеют надежных способов определять внутреннюю работу их разума.

Из-за своей тесной социальной структуры, игрунки — идеальный вид для изучения. Они живут кооперативными группами примерно из 15 членов семьи, которые все вместе отвечают за воспитание детенышей.

Но как они решают, кто из них надежен, а кто нет?

Рахель Брюггер и ее команда из Цюрихского университета (UZH) решили провести эксперимент, для которого они взяли около 20 игрунков. Через скрытый динамик команда моделировала разные ситуации, среди которых были как позитивные, так и негативные. Так, к примеру, игрунки слушали беседу взрослой мартышки с детенышем. Причем в одном случае взрослая обезьяна отвечала малышу мягко, а в другом агрессивно. В качестве контроля использовали записи с голосом одного-единственного животного.

Затем с помощью инфракрасной камеры, ученые отслеживали температуру носа игрунков. Это единственная часть их лица, не покрытая шерстью, и снижение его температуры служит неплохим индикатором внимания и настороженности.

Так результаты тестов показали, что изменение температуры носа было выше, когда обезьяны слушали взаимодействие, чем изменения температуры, когда они слышали отдельные звонки, приведя к выводу, что мартышки понимали, когда происходили реальные разговоры.

Затем исследователи запустили приматов послушать записи в другую комнату, заполненную игрушками и зеркалами. Поскольку из-за своей примитивности мартышки не узнают собственного отражения, они полагали, что именно они представляют собой обезьяну, которой принадлежит голос.

Также ученые обнаружили, что приматы приближались к отражению и шли с ним на контакт, когда слышали что-то приятное и полезное для себя.

"Это исследование прекрасно демонстрирует тот факт, что обезьяны не только пассивно наблюдают за взаимодействиями третьих сторон, но и интерпретируют их", — заключила профессор антропологии Цюрихского университета Джудит Буркарт.

Команда планирует использовать этот подход температурного картирования и для других своих исследований.