Мавпи вміють підслуховувати і обирати з ким спілкуватися так само, як і люди, — вчені

За допомогою інфрачервоної камери експерти контролювали температуру їх носа і спостерігали за зміною реакції на різні впливові фактори.

Як показало дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, игрунки — сімейство приматів, що відноситься до широконосим мавпам Нового Світу, так само, як і люди підслуховують розмови сусідів і вважають за краще контактувати з тими, кого вони вважають приємними особами, пише Science Alert.

Незважаючи на те, що поведінкові дослідження накопичили чималу кількість даних про соціальне життя приматів, вони, як правило, не мають надійних способів визначати внутрішню роботу їх розуму.

Через свою тісну соціальну структуру, игрунки — ідеальний вид для вивчення. Вони живуть кооперативними групами приблизно з 15 членів сім'ї, які всі разом відповідають за виховання дитинчат.

Але як вони вирішують, хто з них надійний, а хто ні?

Рахель Брюггер і її команда з Цюріхського університету (UZH) вирішили провести експеримент, для якого вони взяли близько 20 ігрунка. Через прихований динамік команда моделювала різні ситуації, серед яких були як позитивні, так і негативні. Так, наприклад, игрунки слухали бесіду дорослої мавпи з дитинчам. Причому в одному випадку доросла мавпа відповідала малюкові м'яко, а в іншому агресивно. В якості контролю використовували записи з голосом одного-єдиного тварини.

Потім за допомогою інфрачервоної камери, вчені відстежували температуру носа ігрунка. Це єдина частина їх особи, не покрита шерстю, і зниження його температури є непоганим індикатором уваги і настороженості.

Так результати тестів показали, що зміна температури носа було вище, коли мавпи слухали взаємодію, ніж зміни температури, коли вони чули окремі дзвінки, привівши до висновку, що мавпи розуміли, коли відбувалися реальні розмови.

Потім дослідники запустили приматів послухати записи в іншу кімнату, заповнену іграшками та дзеркалами. Оскільки через свою примітивність мавпи не впізнають свого відображення, вони вважали, що саме вони представляють собою мавпу, якій належить голос.

Також вчені виявили, що примати наближалися до відбиття і йшли з ним на контакт, коли чули щось приємне і корисне для себе.

"Це дослідження прекрасно демонструє той факт, що мавпи не тільки пасивно спостерігають за взаємодіями третіх сторін, а й інтерпретують їх", — уклала професор антропології Цюріхського університету Джудіт Буркарт.

Команда планує використовувати цей підхід температурного картування і для інших своїх досліджень.