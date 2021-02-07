Люди общались с помощью эмодзи еще 120 тыс. лет назад, - ученые

С помощью древней находки в виде кости тура, ученые выявили один из древнейших примеров символического искусства

Общались ли древние люди с помощью доисторических эмодзи более 120 тыс. лет назад, до того, как была разработана какая-либо форма письменности? Согласно новому исследованию израильских и французских ученых — да, пишет The Jerusalem Post.

Исследователи из Хайфского университета и Еврейского университета в Иерусалиме вместе с командой из Национального центра научных исследований во Франции выявили шесть субпараллельных надрезов на фрагменте кости, обнаруженном под открытым небом на стоянке среднего палеолита близ Рамле.

Этот фрагмент, возрастом 120 тыс. лет представляет собой одно из старейших свидетельств использования символов. Археологи считают, что кость принадлежала туру — парнокопытное млекопитающее из рода настоящих быков. Последние известные туры жили около 500 лет назад.

Место раскопок, Нешер Рамле, представляет собой остатки интенсивной эксплуатации туров и других животных, в том числе черепах. Более того, рядом с выгравированной костью были обнаружены многочисленные кремневые орудия.

По словам доктора Йоси Зайднера из Института археологии Еврейского университета, охотники эпохи палеолита собирались на этом месте, чтобы переработать пойманную ими дичь.

[ + – ] Кость с древнейшими символами, обнаруженная в Израиле. Фото: MARION PRÉVOST

Используя передовые методы анализа, ученые пришли к выводу, что надрезы длиной от 38 до 42 мм не могли быть результатом случайной разделки, износа или воздействия природных стихий, а, скорее, были вырезаны специально.

"Основываясь на нашем лабораторном анализе и открытии микроскопических элементов, мы смогли предположить, что в доисторические времена люди использовали острый инструмент, сделанный из кремневой породы, чтобы делать гравюры", — объяснили исследователи.

Более того, ученые установили, что надрезы выполнял правша за один сеанс работы. Археологи убеждены, что гравюры содержали определенное послание.

"Мы отвергаем любое предположение, что эти надрезы были каким-то случайным рисованием. В этом типе произведений искусства не было бы такого уровня внимания к деталям", — говорит Марион Превост из Института археологии Еврейского университета.

Хотя однозначный вывод сделать невозможно, эксперты полагают, что кость была выбрана ввиду статуса животного в сообществе, и это подчеркивает духовную связь, которую охотники имели с убитыми зверями.

"Справедливо будет сказать, что мы обнаружили одну из древнейших символических гравюр, когда-либо найденных на земле, и, безусловно, самую древнюю в Леванте. Это открытие имеет очень важное значение для понимания того, как у древних людей развивалось символическое выражение. В то же время, несмотря на то, что до сих пор невозможно определить точное значение этих символов, мы надеемся, что дальнейшие исследования откроют эти ключевые детали", — заключили ученые.