Звезда Бетельгейзе находится на первой стадии взрыва в сверхновую, – ученые

Исследователи утверждают, что в ядре красного сверхгиганта уже запущены процессы самоуничтожения.

Новое исследование показало, когда может произойти взрыв красного сверхгиганта Бетельгейзе, который находится относительно близко к Земле. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые пристально следили за Бетельгейзе с прошлого года, после того, как звезда резко потускнела. Тогда многие предположили, что красный сверхгигант находится на грани взрыва сверхновой, новое исследование показало, что до этого события осталось более 100 тыс. лет.

Международная группа ученых предполагает, что звезда находится на ранней стадии горения гелия в ядре. Когда звезда сжигает гелий до углерода – это один из последних шагов перед появлением сверхновой.

Группу возглавляет доктор Меридит Джойс из Австралийского национального университета (ANU). Она использовала эволюционное, гидродинамическое и сейсмическое моделирования для анализа изменения яркости сверхгиганта.

Именно это позволило исследователям обнаружить, что в ядре звезды в настоящее время горит гелий. Это происходит, когда ядро звезды достигает температуры около 100 млн градусов.

[ + – ] Последние вариации яркости Бетельгейзе. Фото: ESO/M. Montargès et al

Через некоторое время после этого процесса ядро звезды коллапсирует, вызывая взрыв, в результате которого образуется туманность – область пыли и газа в межзвездном пространстве.

Кроме этого, команда обнаружила, что звездные пульсации, вызываемые так называемым каппа-механизмом, заставляют Бетельгейзе непрерывно светиться или затухать с периодами по 185 и 400 дней.

Но большое падение яркости звезды в начале 2020 года было связано с облаком пыли вокруг Бетельгейзе. Космический телескоп Hubble обнаружил, что затмение, вероятно, было связано с травматической вспышкой на звезде, выбросившей горячий материал в космос, который закрыл обзор с Земли.

Данные показали, что при выбросе сверхгорячей плазмы из звезды, образовалось пылевое облако, которое охладилось и заблокировало свет.

Также на протяжении долгого времени размер Бетельгейзе оставался загадкой для ученых. В новом исследовании выяснилось, что масса звезды составляет от 16,5 до 19 солнечных масс. Такая информация также позволила определить, что звезда находится всего в 530 световых годах от Земли, вместо 700 световых лет, как считалось ранее.

Ученые подчеркнули, что пройдет еще не мало времени, прежде чем Бетельгейзе взорвется в сверхновую. Когда это произойдет, вспышка не окажет заметного влияния на Землю, так как звезда находится на безопасном расстоянии от нашей планеты.