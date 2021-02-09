Зірка Бетельгейзе на першій стадії вибуху в наднову, — учені

Дослідники стверджують, що в ядрі червоного надгіганта вже запущені процеси самознищення.

Нове дослідження показало, коли може статися вибух червоного надгіганта Бетельгейзе, що розташований відносно близько до Землі. Про це повідомляє Phys.org.

Учені пильно стежили за Бетельгейзе з минулого року, після того, як зірка різко потьмяніла. Тоді багато хто припустив, що червоний надгігант на межі вибуху наднової, нове дослідження показало, що до цієї події залишилося понад 100 тис. років.

Міжнародна група вчених припускає, що зірка на ранній стадії горіння гелію в ядрі. Коли зірка спалює гелій до вуглецю — це один з останніх кроків перед появою наднової.

Групу очолює доктор Меридіт Джойс з Австралійського національного університету (ANU). Вона використовувала еволюційне, гідродинамічне і сейсмічне моделювання для аналізу зміни яскравості надгіганта.

Саме це дозволило дослідникам виявити, що в ядрі зірки наразі горить гелій. Це відбувається, коли ядро зірки досягає температури близько 100 млн градусів.

[ + – ] Останні варіації яскравості Бетельгейзе. Фото: Бетельгейзе сверхновая

Через деякий час після цього процесу ядро зірки колапсує, викликаючи вибух, у результаті якого утворюється туманність — область пилу і газу в міжзоряному просторі.

Крім цього, команда виявила, що зоряні пульсації, що викликаються так званим каппа-механізмом, змушують Бетельгейзе безперервно світитися або затухати з періодами по 185 і 400 днів.

Але найбільше падіння яскравості зірки на початку 2020 року було пов'язане з хмарою пилу навколо Бетельгейзе. Космічний телескоп Hubble виявив, що затемнення, ймовірно, було пов'язано з травматичним спалахом на зірці, який викинув гарячий матеріал у космос, що закрив огляд з Землі.

Дані показали, що при викиді надгарячої плазми із зірки, утворилася пилова хмара, яка охолола і заблокувала світло.

Також протягом довгого часу розмір Бетельгейзе залишався загадкою для вчених. У новому дослідженні з'ясувалося, що маса зірки становить від 16,5 до 19 сонячних мас. Така інформація також дозволила визначити, що зірка розташована всього в 530 світлових роках від Землі, замість 700 світлових років, як вважалося раніше.

Учені підкреслили, що пройде ще чимало часу, перш ніж Бетельгейзе вибухне в наднову. Коли це станеться, спалах не зробить помітного впливу на Землю, оскільки зірка розташована на безпечній відстані від нашої планети.