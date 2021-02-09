Вычли за форму и за еду: в Израиле нашли платежную ведомость древнеримского солдата

Гай Мессиус принимал участие в осаде крепости Масада, однако жалования так и не получил

В Израиле нашли и перевели платежную ведомость, согласно которой, древнеримский солдат по имени Гай Мессиус, рисковал жизнью во время штурма неприступной крепости Масада 1900 лет назад, однако на руки не получил практически ничего, после того, как из его зарплаты вычли стоимость формы и провианта. Ученые уже отметили, что "некоторые вещи никогда не меняются". Об этом пишет Daily Mail.

В ведомости, написанной на листе папируса, указано, что из жалования солдата вычли стоимость его доспехов, его пайка и даже ячменя для его лошади.

[ + – ] Платежная ведомость древнеримского легионера Гая Мессиуса/Фото археолога Джоан Болл

"Я, Гай Мессиус, получил жалование в размере 50 денариев, из которых заплатил 16 денариев за ячмень, 20 денариев за еду, 5 денариев за обувь, 2 денария за кожаные ремни и 7 денариев за льняную тунику", — написано в ведомости.

Крепость Масада располагается у юго-западного побережья Мёртвого моря, в Израиле. Масада внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее построил царь Ирод I Великий в 25 году до н. э. на вершине скалы и хранил здесь свое золото.

Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Со стороны моря наверх ведет узкая, так называемая змеиная тропа. Осада крепости произошла во время Первой еврейско-римской войны, закончившейся в 73 году нашей эры. Масада оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости едва насчитывалось тысяча человек, включая женщин и детей, но они удерживали Масаду еще три года.

[ + – ] Крепость Масада в наши дни/Фото: Соцсети

Около девяти тысяч рабов проводили дороги и носили землю для сооружения осадного вала вокруг крепости, штурмового пандуса и площадок для метательных машин и тарана. С помощью тарана, римляне пробили внешнюю стену крепости, но натолкнулись на дополнительно выстроенную защитниками внутреннюю оборонительную стену. Когда римлянам удалось поджечь эту стену, состоящую из деревянных балок, участь Масады была решена.

Согласно книге историка Иосифа Флавия, глава защитников крепости, Элазар бен Яир произнес пламенную речь и призвал их умереть свободными людьми — предпочесть смерть мучительному и позорному рабству. "Я точно знаю: римляне огорчатся, увидев, что не взяли нас живьем и обманулись в своих надеждах поживиться добычей. Только съестные припасы оставим не тронутыми, чтобы они свидетельствовали после нашей смерти, что мы не страдали ни от голода, ни от недостатка воды, но сами предпочли смерть рабству — как и постановили заранее", — в своем описании Иосиф Флавий ссылается на рассказ двух женщин, которые с пятью детьми укрылись в пещере и поведали римлянам о том, как мужчины убили своих жен и детей, а затем по жребию друг друга.

Последний из 960 осажденных поджег крепость и покончил с собой. На территории Масады разместился римский легион.

Развалины крепости были впервые обнаружены в 1862 году.