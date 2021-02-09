Среди наскальных рисунков индийских пещер ученые обнаружили природное произведение искусства

Это открытие может положить конец долгим спорам о возрасте древних индийских бассейнов.

Десять тысяч лет назад люди начали разукрашивать стены индийских пещер близ Бхопала. В так называемых убежищах Бхимбетки они создали тысячи различных изображений: мужчин, женщин, танцоров, детей, охот, битв, около 29 различных видов животных и мифических зверей, пишет The New York Times.

Со временем их стиль искусства изменился. Человеческие фигуры облачились в одежду. У лошадей и слонов появились всадники. Сегодня многие стены пещер представляют собой палимпсесты со средневековыми воинами, покрывающих искусство энеолита поверх еще более старых мезолитических изображений.

Тем не менее, упущенный из виду рисунок, обнаруженный группой ученых в марте 2020 года, еще старше. Древнее, чем изобразительное искусство, люди, приматы, рыбы и мечехвосты.

На высоте 4,5 м на стене пещеры Аудиториум, исследователи обнаружили нечто, очень похожее на отпечаток дикинсонии, легендарной окаменелости возрастом 550 миллионов лет, возникшей в результате первого расцвета сложной жизни на Земле.

Фото: Gregory Retallack

Прошлой весной группа геологов отправилась в Индию на Международный геологический конгресс, который затем был отменен из-за пандемии. Однако предконференционные экскурсии продолжались, включая посещение пещер под руководством Ранджита Хангара и Мераджуддина Хана из Геологической службы Индии.

"Найти открытие в последний день экспедиции мы точно не ожидали", — отметил Грегори Реталлак палеонтолог из Орегонского университета.

У доктора Реталлака и его коллег не было ни молотков, ни оборудования, однако они сделали большое количество снимков. Вернувшись домой, ученые использовали трехмерное моделирование на основе изображений, чтобы лучше рассмотреть сделанные снимки.

Дикинсония, двусторонне-симметричное рифленое овальное тело, отдаленно напоминающее разрезанную пополам рождественскую ветчину, была обнаружена в Австралии, России, Украине и по состоянию на январь этого года недалеко от китайской гидроэлектростанции Три ущелья.

Фото: Gregory Retallack

Индийские образцы не известны, однако размер, форма и окружающие породы рисунка Бхимбетки совпадают с окаменелостями дикинсонии в других местах, подтверждая находку.

В рамках геологии Индии это открытие может положить конец долгим спорам о возрасте древних бассейнов, подобных тому, в котором находится Бхимбетка.

Некоторые исследования датируют эти породы 800 или 900 миллионами лет назад, другие предполагают, что они моложе. Окаменелости, привязанные к определенному возрасту, как сноски на страницах книги, могут помочь в этом вопросе.

"Люди десятилетиями пытались выяснить содержание окаменелостей в этих породах, но так и не получили убедительных доказательств. Присутствие дикинсонии, однако, указывает на возраст около 550 миллионов лет", — подчеркнули ученые.

[ + – ] Дикинсония изображенная тремя способами: в интерпретирующем эскизе (a), фотографии (b) и в искусственных цветах из фотограмметрии (c). Фото: Retallack et al/ScienceDirect

Другой вопрос, который волнует многих ученых: к какому виду существ отнести дикинсонии. В последнее время научный консенсус сместился в сторону того, чтобы называть их прототипами животных, которые жили на морском дне. Однако в трудах доктора Реталлака утверждается, что эти организмы жили на суше, а не в море, и что они были лишайниками. Тем не менее многие ученые с этим не согласны.

Одним из способов дальнейшего изучения этого вопроса может быть получение разрешения на соскоб и тестирование небольшого количества материала. Но, учитывая, где этот материал был найден, это также может быть картина или петроглиф,

Если это пещерное искусство, то это может быть обычный рисунок, напоминающий дикинсония, или изображение самой окаменелости, либо след от зарождения жизни, перерисованной рукой древнего человека.