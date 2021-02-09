Серед наскельних малюнків індійських печер учені виявили природний твір мистецтва

Це відкриття може покласти край тривалим суперечкам про вік древніх індійських басейнів.

Десять тисяч років тому люди почали прикрашати стіни індійських печер поблизу Бхопала. У так званих сховищах Бхімбеткі вони створили тисячі різних зображень: чоловіків, жінок, танцюристів, дітей, полювань, битв, майже 29 різних видів тварин і міфічних звірів, пише The New York Times.

Згодом їх стиль мистецтва змінився. Людські фігури одягалися. У коней та слонів з'явилися вершники. Сьогодні багато стіни печер є палімпсестами із середньовічними воїнами, що покривають мистецтво енеоліту поверх ще більш старих мезолітичних зображень.

Проте, упущений з поля зору малюнок, виявлений групою вчених у березні 2020 року, ще старший. Древніше, ніж образотворче мистецтво, люди, примати, риби і мечохвости.

На висоті 4,5 м на стіні печери Аудіторіум, дослідники виявили щось, дуже схоже на відбиток Дикінсонії, легендарної скам'янілості віком 550 мільйонів років, що виникла внаслідок першого розквіту складного життя на Землі.

Фото: Gregory Retallack

Минулої весни група геологів вирушила до Індії на Міжнародний геологічний конгрес, який потім був скасований через пандемію. Однак предконференційні екскурсії тривали, враховуючи відвідування печер під керівництвом Ранджіта Хангар і Мераджуддіна Хана з Геологічної служби Індії.

"Знайти відкриття в останній день експедиції ми точно не очікували", — зазначив Грегорі Реталлак палеонтолог з університету Орегона.

У доктора Реталлака та його колег не було ні молотків, ні обладнання, однак вони зробили велику кількість знімків. Повернувшись додому, учені використовували тривимірне моделювання на основі зображень, щоб краще розглянути зроблені знімки.

Дикінсонія, двосторонньо-симетричне рифлене овальне тіло, що віддалено нагадує розрізану навпіл різдвяну шинку, була виявлена в Австралії, Росії, Україні та за станом на січень цього року недалеко від китайської гідроелектростанції Три ущелини.

Фото: Gregory Retallack

Індійські зразки не відомі, проте розмір, форма та навколишні породи малюнка Бхімбеткі збігаються зі скам'янілостями Дикінсонії в інших місцях, підтверджуючи знахідку.

У рамках геології Індії це відкриття може покласти край тривалим суперечкам про вік древніх басейнів, подібних тому, в якому знаходиться Бхімбетка.

Деякі дослідження датують ці породи 800 або 900 мільйонами років тому, інші припускають, що вони молодші. Скам'янілості, прив'язані до певного віку, як виноски на сторінках книги, можуть допомогти в цьому питанні.

"Люди десятиліттями намагалися з'ясувати зміст скам'янілостей в цих породах, але так і не отримали переконливих доказів. Присутність Дикінсонії, однак, вказує на вік майже 550 мільйонів років", — підкреслили вчені.

[ + – ] Дикінсонія зображена трьома способами: в інтерпретованому ескізі (a), фотографії (b), у штучних кольорах із фотограмметрії (c). Фото: Retallack et al/ScienceDirect

Інше питання, яке хвилює багатьох учених: до якого виду істот віднести Дикінсонію. Останнім часом науковий консенсус змістився в бік того, щоб називати їх прототипами тварин, які жили на морському дні. Однак у працях доктора Реталлака стверджується, що ці організми жили на суші, а не в морі, і що вони були лишайниками. Проте багато вчених із цим не згодні.

Одним із способів подальшого вивчення цього питання може бути отримання дозволу на зішкрібання і тестування невеликої кількості матеріалу. Але, з огляду на те, де цей матеріал був знайдений, це також може бути картина або петрогліф,

Якщо це печерне мистецтво, то це може бути звичайний малюнок, який нагадує Дикінсонію, або зображення власне скам'янілості, або рештки від зародження життя, перемальовані рукою стародавньої людини.