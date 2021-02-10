Пришло время готовиться к пандемии, которая наступит после коронавируса, – ученые

Исследователи считают неизбежным появление и распространение новых патогенов.

Ученые утверждают, что миру необходимо готовиться к новой пандемии, которая придет после COVID-19. Об этом сообщает Science Alert.

Задолго до того, как были зарегистрированы первые случаи коронавируса, ученые знали, что на горизонте может скрываться смертельная вспышка неизвестного вируса. Безрассудное вторжение человечества в природу, приводит к более тесному контакту с животными и их патогенами, что в свою очередь, рано или поздно вызывает эпидемии.

Несмотря на то, что в мире уже бушует пандемия нового вируса, перескочившего с животного на человека, ситуация не особо изменилась.

Люди по-прежнему уязвимы для новых мутация SARS-CoV-2, не говоря уже о будущих пандемиях. Поэтому ученые считают, что крайне важно сейчас начать исследования и подготовку вакцин, которые смогут защитить людей от подобных угроз.

Исследователи из Исследовательского института Скриппса в Сан-Диего, чья работа была опубликована в журнале Nature, утверждают, что подготовка к новым пандемиям должна начаться уже сейчас. Правительствам и частным компаниям необходимо инвестировать в разработку широко нейтрализующих антител: защитных белков, которые будут эффективны против множества штаммов вируса.

"Такие антитела можно использовать в качестве первой линии обороны для предотвращения или лечения вирусов того или иного семейства. Что еще важнее, антитела можно будет использоваться для разработки вакцин", – говорят соавторы Деннис Бертон и Эрик Тополь.

Исследователи считают, что миру повезло с COVID-19. Дело в том, что у SARS-CoV-2 есть шиповидный белок – удобная молекулярная архитектура вирусных частиц, которая существенно упростила разработку вакцин.

Но в следующий раз человечеству может не так повезти.

"Следующий патоген, который появится в будущем, может быть менее простым и создание вакцины займет еще больше времени. Даже SARS-CoV-2 может стать более проблематичным для вакцин из-за появления новых штаммов", – отмечают исследователи.

Ученые считают, что необходимо разработать пан-вирусные вакцины на основе широко нейтрализующих антител. Такие вакцины можно будет индивидуально нацеливать против приоритетных гроз, включая потенциальные штаммы SARS-CoV-2, ВИЧ, штаммы гриппа, Эболу, MERs и другие.

Создание таких антител непростая задача, требующая значительного количества денег и времени. Но затраты на исследования будут несопоставимы с экономическим ущербом от пандемии, говорят авторы исследования. По их подсчетам, чтобы достичь 1-й фазы испытаний вакцины для одного вируса потребуется 100 млн долларов. Даже 200 млн долларов за несколько лет испытаний не смогут потягаться с триллионами долларов финансового ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.

"В отличие от ускоренных программ, которые начинают работать при появлении нового патогена, мы предлагаем цели и проекты, которые можно начать осуществлять прямо сейчас. У нас будут вспышки в будущем, и вполне возможно, что они перерастут в новые эпидемии. Поэтому наша задача не дать им разрастись в глобальные пандемии", – подытожили авторы.