Настав час готуватися до пандемії, яка настане після коронавірусу, — вчені

Дослідники вважають неминучим появу та поширення нових патогенів.

Учені стверджують, що світові необхідно готуватися до нової пандемії, яка настане після COVID-19. Про це повідомляє Science Alert.

Задовго до того, як були зареєстровані перші випадки коронавірусу, вчені знали, що на горизонті може ховатися смертельний спалах невідомого вірусу. Безрозсудне вторгнення людства в природу, приводить до більш тісного контакту з тваринами та їх патогенами, що зі свого боку, рано чи пізно викликає епідемії.

Незважаючи на те, що в світі вже бушує пандемія нового вірусу, перескочивши з тварини на людину, ситуація не особливо змінилася.

Люди, як і раніше, вразливі до нових мутацй SARS-CoV-2, не кажучи вже про майбутні пандемії. Тому вчені вважають, що вкрай важливо зараз почати дослідження та підготовку вакцин, які зможуть захистити людей від подібних загроз.

Дослідники з Дослідницького інституту Скріппса в Сан-Дієго, чия робота була опублікована в журналі Nature, стверджують, що підготовка до нових пандемій повинна початися вже зараз. Урядам і приватним компаніям необхідно інвестувати в розробку широко нейтралізуючих антитіл: захисних білків, які будуть ефективні проти безлічі штамів вірусу.

"Такі антитіла можна використовувати як першу лінію оборони для запобігання або лікування вірусів того чи іншого сімейства. Що ще важливіше, антитіла можна буде використовуватися для розробки вакцин", — говорять співавтори Денніс Бертон та Ерік Тополь.

Дослідники вважають, що світові пощастило з COVID-19. Справа в тому, що у SARS-CoV-2 є шиповидний білок — зручна молекулярна архітектура вірусних частинок, яка істотно спростила розробку вакцин.

Але наступного разу людству може не так пощастити.

"Наступний патоген, який з'явиться в майбутньому, може бути менш простим і створення вакцини займе ще більше часу. Навіть SARS-CoV-2 може стати більш проблематичним для вакцин через появу нових штамів", — зазначають дослідники.

Учені вважають, що необхідно розробити пан-вірусні вакцини на основі широко нейтралізуючих антитіл. Такі вакцини можна буде індивідуально націлювати проти пріоритетних загроз, враховуючи потенційні штами SARS-CoV-2, ВІЛ, штами грипу, Ебола, MERs та інші.

Створення таких антитіл непросте завдання, яке вимагає значної кількості грошей і часу. Але витрати на дослідження будуть непорівнянні з економічними збитками від пандемії, кажуть автори дослідження. За їх підрахунками, щоб досягти 1-ї фази випробувань вакцини для одного вірусу буде потрібно 100 млн доларів. Навіть 200 млн доларів за кілька років випробувань не зможуть позмагатися з трильйонами доларів фінансового збитку, нанесеного пандемією коронавірусу.

"На відміну від прискорених програм, які починають працювати під час появи нового патогена, ми пропонуємо цілі та проекти, які можна почати здійснювати прямо зараз. У нас будуть спалахи в майбутньому, і цілком можливо, що вони переростуть в нові епідемії. Тому наше завдання не дати їм розростися в глобальні пандемії", — підсумували автори.