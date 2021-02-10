На краудфандинге начался сбор денег для отправки плоскоземельца в космос

Активисты хотят купить билет на орбиту для приверженца плоской Земли, чтобы положить конец антинаучной теории.

Несмотря на множество фотографий Земли из космоса и других доказательств того, что планета круглая, есть люди до сих пор считают ее плоской. Об этом сообщает IFL Science.

Когда плоскоземельцам показывают снимки из космоса, они полагают что фотографии были отредактированы NASA с абсолютно неясной целью. Но один активист решил положить конец все заблуждениям, он пытается собрать деньги для отправки плоскоземельца в космос.

Марк Голд объявил о сборе денег на краудфандинге GoFundMe, он уверен, что полет в космос наконец-то положит конец антинаучной теории.

"Эта кампания направлена на то, чтобы раз и навсегда доказать плоскоземельцам, что Земля круглая", – пишет Голд.

[ + – ] "Подожди, все круглое? Всегда таким было".

В настоящее время требуется 250 тыс. долларов, чтобы купить билет на рейс Virgin Galactic для выхода на орбиту Земли.

"Если плоскоземельцы действительно хотят доказать, что Земля плоская, то я ожидаю, что большая часть пожертвований должна поступить от них самих. Первые полеты запланированы на этот год, возможно, они будут отложены из-за пандемии COVID-19, но я надеюсь, что плоскоземелец попадет в космос в ближайшие пару лет", – добавляет активист.

Если деньги будут собраны, организатор говорит, что "высокопоставленные" приверженцы плоской Земли смогут подать заявки на полет в космос. Голд уже связался с Илоном Маском и Ричардом Брэнсоном по поводу покупки места на борту корабля.

"Пожалуйста, присоединяйтесь к сбору, поскольку это делается во имя наука, и наконец-то опровергнет теорию плоской Земли, и мы сможем положить этому конец. Я на 100% серьезно отношусь к этому, и ваши пожертвования будут высоко оценены и помогут остановить совершенно неподтвержденную теорию", – подытожил организатор сбора денег.