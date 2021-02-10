В 2018 году загрязнение от сжигания ископаемого топлива убило 8,7 млн человек, – ученые

Загрязнение воздуха твердыми частицами несет разрушительные последствия для здоровья людей.

Большая часть критики по поводу сжигания ископаемого топлива обычно сосредоточена на долгосрочном воздействии на планету. Новые исследования показывают, что такие выбросы также имеют разрушительные краткосрочные последствия для здоровья людей. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование было проведено ученым из Гарварда и пролило свет на масштабы проблемы. Ученые обнаружили, что загрязнение воздуха, вызванное ископаемым топливом, стало причиной более 8 млн человеческих смертей в мире в 2018 году.

В исследовании участвовали также ученые из Университета Бирмингема, Университета Лестера и Университетского колледжа Лондона (UCL). Оно фокусируется на типе загрязнения воздуха твердыми частицами, называемыми частицами PM 2.5. Эти частицы относятся к самым мелким загрязнителям, размером менее 2,5 мкм.

Они могут возникать из различных источников, включая лесные пожары, выхлопные газы легковых и грузовых автомобилей и сжигание ископаемого топлива. Из-за своего крошечного размера они могут проникать в легкие и кровоток, вызывая хронические проблемы со здоровьем, такие как астма, рак легких, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

"При сжигании ископаемого топлива образуются мелкие частицы, содержащие токсины, достаточно мелкие, чтобы проникать глубоко в легкие. Риски вдыхания частиц, известных как PM 2.5, хорошо задокументированы. Наше исследование дополняет растущее число свидетельство того, что загрязнение воздуха из-за зависимости от ископаемого топлива наносит ущерб здоровью людей во всем мире. Мы больше не можем полагаться на ископаемое топливо, когда знаем, какое разрушительное влияние оно оказывает на людей", – говорит соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона Элоиза Марэ.

Более ранние исследования предполагали, что из-за загрязнения твердыми частицами от всех возможных источников умирает около 4,2 млн человек в год. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что в 2018 году выбросы только от ископаемого топлива привели к 8,7 млн смертей.

"Часто, когда мы обсуждаем опасность сжигания ископаемого топлива, это рассматривается в контексте CO2 и изменения климата. При этом, мы упускаем из виду потенциальный вред для здоровья людей", – подытожил соавтор из Гарварда Джоэл Шварц.